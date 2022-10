Slovenci v Franciji: FIA z avtomobilsko “olimpijado” #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

FIA bo letošnje tekmovanje Motorsport Games, ki sestoji iz več različnih disciplin avtomobilskega športa in privabi tekmovalce iz celega sveta, organizirala na dirkališču Paul Ricard na jugu Francije. Včeraj je v Marseillu potekala otvoritev, že danes bo šlo zares s prvimi tekmovanji. Predstavilo se je 463 tekmovalcev iz 72 različnih držav, ki se bodo pomerili v 16 različnih discliplinah.

Slovenci v avtoslalomu, kartingu in digitalnemu motoršportu

V avtoslalomu, kjer bodo vsi tekmovalci vozili električni dirkalnik opel corsa-e, bosta nastopila Nejc Trček in Rebeka Kobal. Vsaka ekipa v tem tekmovanju mora biti po spolu mešana. Trček je eden mlajših voznikov iz gorskohitrostnega prvenstva, Kobalova pa je bila do zdaj predvsem sovoznica v relijih. Slovenske barve v Franciji v disciplini karting sprint zastopa še Aleksander Bogunovič, eden najbolj obetavnih voznikov kartinga v Sloveniji, prav tako pa tudi še Klemen Jug in sicer v disciplini Digital Motorsport.

Slovensko zastopstvo je tokrat združeno tako iz Zveze za avtošport AŠ2005 kot AMZS.

Iz leve: Klemen Trček, Klemen Jug, Aleksander Bogunovič, Rebeka Kobal in Domen Jerančič (vodja sekcije za karting pri AMZS). Foto: osebni arhiv

Trček ob električni opel corsi-e, ki jo bo vozila tudi Rebeka Kobal. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv