Slovenci so ju vzljubili: manjši s petimi, večji s sedmimi sedeži

Peugeot je v Slovenijo pripeljal kar oba prenovljena modela 3008 in 5008. Tako kot prej je večji 5008 namenjen predvsem velikim družinam, a je zdaj serijsko opremljen s sedmimi sedeži. 3008 še vedno stavi na svoj videz in odlično razmerje med uporabnostjo, kvaliteto potniške kabine in številnimi motornimi opcijami (na voljo je tudi kot priključni hibrid). S ceno od 24 tisoč evrov dalje oziroma 27 tisoč za 5008 bosta v Sloveniji skupaj našla skoraj osemsto novih kupcev.

Pri Peugeotu so se zavedali pomembnosti obeh modelov, saj gre za prodajno uspešna modela, ki nosita veliko breme prodajnih številk. Ohraniti so morali njun oblikovno prepoznaven pečat, a obenem zunanjo podobo dvigniti na višji nivo.Tako je evropski avto leta 2017 s prenovo dobil povsem nov nos, kjer so vidni novi tanjši žarometi v tehnologiji LED, seznam zunanjih barv je sedaj razširjen na sedem opcij in prvič je na voljo še poseben ''črni paket'' (doplačilo 350 evrov). Od predhodnika se loči tudi po številnih manjših podrobnostih, kot je maska brez izrazitega robu, črnimi zračniki na blatnikih in integriranimi meglenkami. Nove so tudi zadnje luči LED.

5008 le še kot sedemsedežnik

Potniška kabina pri 3008 ni doživela večjih sprememb. Kvaliteta materialov ostaja pomemben člen, prav tako digitalna naravnanost modela. Še vedno se vse funkcije avtomobila upravlja preko zaslona na dotik, ki pa je zrasel in meri deset palcev. Voznik lahko do ključnih funkcij dostopa z osmimi fizičnimi stikali, vse različice so po novem serijsko opremljene s stikalom za izbiro voznih profilov, novi paketi opreme pa prinašajo tudi nekoliko bolj ekskluzivne materiale in barvne kombinacije. Seznam dodatne opreme bo sedaj bogatejši še za aktivni tempomat, zadnjo generacijo zaviranja v sili, izboljšanim bralnikom prometnih znakov, sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu in številnimi drugimi varnostnimi pomagali.

Je pa veliko novost doživel 5008, ki bo po novem na voljo le še kot sedemsedežnik. Kupci ne bodo imeli možnosti izbire, dodatna dva sedeža v prtljažnem prostoru pa bosta nameščena serijsko. Tako kot prej se ju lahko zloži v dno prtljažnika, še vedno pa je možno v drugo vrsto na tri individualne sedeže pripeti tri otroške sedeže.

Velik poudarek na priključnem hibridu, a prodali jih bodo le nekaj deset

V Sloveniji bodo kupci lahko izbrali tudi alternativne pogone. Na voljo sta kar dve različici priključnega hibrida - hybrid4 300 in hybrid Bočna linija razkriva največji razliki med modeloma, 5008 in podaljšano strešno linijo predvsem zaradi dodatnega para sedežev zadaj. Foto: Gašper Pirman 225. Obe sta opremljeni z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, vendar ima močnejša štirikolesni pogon ter dva elektromotorja, šibkejša pa izključno dvokolesni pogon in en elektromotor.

Pri obeh je v dno vgrajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatnih ur, kar je dovolj za 56 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP za različico s sprednjim pogonom in 59 kilometrov za različico s štirikolesnim pogonom. Polnjenje baterije je mogoče s stenskim polnilcem z močjo 7,5 kilovata oziroma preko običajne vtičnice z močjo 3,7 kilovata.

Pri uvozniku vsem kupcem ob nakupu priznajo 1.500 evrov popusta in jim zraven dodajo še stensko polnilnico v vrednosti tisoč evrov. Cena se tako ustavi pri 42 tisoč evrih, od tu pa najverjetneje izvira tudi napoved manjšega števila prodanih hibridov. Letos naj bi jih prodali okoli deset.

Oba nagovarjata širok spekter kupcev

Peugeot je z modeloma 3008 in 5008 dobil širino v enemu najbolje prodajanih segmentov pri nas. Z manjšim 3008 nagovarjajo manjše družine in starejše pare, s 5008 pa so kupci mlade družine z vsaj dvema otrokoma. Ravno zaradi te širine želijo prodati v letošnjem letu 555 3008 in 220 5008. Pri obeh bo največ povpraševanja po najvišjem paketu allure, vsaj polovico jih bo izbralo dizelski motor in pri 5008 skoraj 70 odstotkov še samodejni menjalnik.

Cene se pri 3008 pričnejo pri 24 tisoč evrih, a pri uvozniku tako kot do sedaj ponujajo popuste, zato se bo cena znižala na nekaj stotakov pod 22 tisoč evrov. Doplačilo za 5008 znaša tri tisočake, a kot že omenjeno kupec dobi večji avto s sedmimi sedeži. V notrajosti sprememb ni veliko, večji je osrednji zaslon, merilniki pa ostajajo nespremenjeni. Foto: Gašper Pirman

Kar 70 odstotkov kupcev se bo pri modelu 5008 odločilo za samodejni menjalnik. Foto: Gašper Pirman