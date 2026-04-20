Konec tedna se na Red Bull Ringu začenja letošnje nemško prvenstvo DTM in ADAC GT, kjer bosta letos v konkurenci tudi slovenska dirkača Mark Kastelic (razred GT3) in Kyam Potež (razred GT4).

Na 4.326 metrov dolgi progi so v obeh razredih opravili po dva uradna testa, ki napovedujeta ostro konkurenco. Kastelic je z moštvenim kolegom Lefterovom (moštvo razoon – more than racing, porsche 911 GT3) vozil le na prvem testu, kjer sta dosegla najhitrejši čas 1:31,311. To je bilo dobro sekundo počasneje od najhitrejših v razredu GT3 in dovolj za 12. mesto med 14 sodelujočimi dirkalniki. Razlike so bile sicer majhne – od šestega mesta je Kastelica in Lefterova ločilo pol sekunde. Na drugem testu so nato najboljši čase pričakovano še nekoliko izboljšali. Zanimiv je podatek, da v ADAC GT Masters letos vozi 28 voznikov iz 15 različnih držav in s štirih celin.

V razredu GT4 je Kyam Potež z moštvenim kolegom Engstromom (ekipa CV Performance X JP Motorsport, mercedes AMG GT4) odpeljal oba testa in osvojil 16. mesto. Zaostanek za najhitrejšim je znašal 1,2 sekunde.