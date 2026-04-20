Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

20. 4. 2026,
6.44

ADAC GT Masters Kyam Potež Mark Kastelic

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 6.44

ADAC GT Masters 2026

Slovenca opravila uradni test, konec tedna prva dirka ADAC GT

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Mark Kastelic | Mark Kastelic in Pavel Lefterov bosta vozila porsche 911 GT3 za moštvo razoon – more than racing. | Foto ADAC GT Masters

Mark Kastelic in Pavel Lefterov bosta vozila porsche 911 GT3 za moštvo razoon – more than racing.

Foto: ADAC GT Masters

Konec tedna se na Red Bull Ringu začenja letošnje nemško prvenstvo DTM in ADAC GT, kjer bosta letos v konkurenci tudi slovenska dirkača Mark Kastelic (razred GT3) in Kyam Potež (razred GT4).

Na 4.326 metrov dolgi progi so v obeh razredih opravili po dva uradna testa, ki napovedujeta ostro konkurenco. Kastelic je z moštvenim kolegom Lefterovom (moštvo razoon – more than racing, porsche 911 GT3) vozil le na prvem testu, kjer sta dosegla najhitrejši čas 1:31,311. To je bilo dobro sekundo počasneje od najhitrejših v razredu GT3 in dovolj za 12. mesto med 14 sodelujočimi dirkalniki. Razlike so bile sicer majhne – od šestega mesta je Kastelica in Lefterova ločilo pol sekunde. Na drugem testu so nato najboljši čase pričakovano še nekoliko izboljšali. Zanimiv je podatek, da v ADAC GT Masters letos vozi 28 voznikov iz 15 različnih držav in s štirih celin.

V razredu GT4 je Kyam Potež z moštvenim kolegom Engstromom (ekipa CV Performance X JP Motorsport, mercedes AMG GT4) odpeljal oba testa in osvojil 16. mesto. Zaostanek za najhitrejšim je znašal 1,2 sekunde. 

