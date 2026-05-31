Uradno: vrača se legendarni mitsubishi pajero - ga dočakamo tudi v Soveniji?

Mitsubishi bo letos jeseni predstavil povsem novega pajera, ki se po petih letih vrača na svetovne trge. Legendarni terenec bo temeljil na šasiji poltovornjaka L200 in bo prevzel vlogo paradnega modela znamke.

Pri Mitsubishiju so uradno potrdili vrnitev modela pajero, enega najbolj prepoznavnih terencev v zgodovini japonske znamke. Svetovna premiera nove generacije je napovedana za jesen 2026, s čimer se model po ukinitvi leta 2021 vrača na svetovne trge.

Pajero je prvič zapeljal na ceste leta 1982 in v štirih generacijah postal eden najuspešnejših Mitsubishijevih modelov. Po svetu so prodali več kot 3,25 milijona vozil v več kot 170 državah. Pomemben del njegove zgodbe predstavljajo tudi reli dosežki, saj je na slovitem reliju Dakar osvojil kar 12 skupnih zmag, med njimi sedem zaporednih.

Novi pajero bo zasnovan na robustnem okvirju poltovornjaka mitsubishi L200. Pri znamki poudarjajo, da so za novi model posebej razvili potniško kabino ter sprednje in zadnje vzmetenje, s čimer želijo združiti vrhunske terenske sposobnosti in višjo raven udobja na asfaltnih cestah.

Mitsubishi novi pajero vidi kot svoj prihodnji paradni model. Terenec naj bi poosebljal pustolovski značaj znamke in hkrati obudil eno najbolj prepoznavnih avtomobilskih imen v segmentu pravih terenskih vozil. Ob uradni predstavitvi jeseni bo znanih tudi več tehničnih podrobnosti o pogonih in zmogljivostih nove generacije.

Pajero nekoč:

