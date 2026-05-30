Ozadje - sprehod skozi “pitbox” v Planini pri Postojni

Poglejte kakšni avtomobili so zasedli cesto skozi Planino pri Postojni, nekatere v vlogi predvozil pa tja pripeljejo danes zjutraj. Po znamenit cesti na Planinskih ridah danes in jutri dve gorskohitrostni dirki.

Cesta skozi Planino pri Postojni ali pravi “pitbox” gorskohitrostnega dirkanja v Sloveniji. Svoja mesta so za ta konec tedna zasedle ekipe, ki bodo vozile na obeh gorskohitrostnih dirkah na Planinskih ridah. Tu ni ograj ali zaščitnih sten pred pogledi “firbcev” - avtošportniki so del ene velike družine, kjer je medsebojno druženje in pomoč del športne kulture.

Danes bosta na 3.750 metrov dolgi progi najprei potekala dva uradna treninga (9.00, 11.00), ob 13. uri pa bo štart prve tekmovalne vožnje (druga ob 15.00).

Gorskohitrostne dirke so tista avtomobilska disciplina, ki na enem mestu na ogled ponudi najbolj raznovrstno zbirko avtomobilov. V Planini ni nič drugače, pa čeprav ta dirka ob prvi izvedbi poleg nekaj gostov šteje “le” za slovensko državno prvenstvo. Prišli so tekmovalci z vrhunskimi športnimi prototipi, tu so predelani klasični avtomobilski dirkalniki, hitrostne specialke razreda TCR, poleg tistih nekoliko šibkejših avtomobilov srednjega razreda pa nato tudi še več kot ducat starodobnikov. Nekateri vozijo na čas, drugi na točnost.

Najboljši dirkaški paket na papirju predstavlja odlični italijanski voznik Federico Liber, ki bo vozil svoj novi športni prototip nova proto NP01. Ta ima po zaslugi Zytek trilitrskega motorja pri masi 590 okrog 500 “konjev”. “Zelo adrenalinsko razmerje, res je,” se je pošalil Liber, ki je v Sloveniji v preteklosti že zmagoval.

"Hitrosti pred ciljem bodo prek 200 kilometrov na uro …"

Slovenski kandidat za stopničke v skupni razvrstitvi je Vladimir Stankovič, ki pa ima šibkejši športni prototip wolf GB08 thunder. Stankovič ocenjuje, da bodo v zadnjem delu tisti najhitrejši presegli 200 kilometrov na uro. To ni malo za tehnično zahtevno progo, ki iz vidika gorskohitrostnih dirk ne sodi med najhitrejše in najbolj odprte.

Med predelanimi avtomobilskimi dirkalniki izstopa državni prvak Milan Bubnič s svojo lancio delto, izjemno eksploziven je tudi porsche GT3 cup Matevža Čudna, dirkalnika TCR imata Anže Dovjak in Fahrudin Dolić, letos se je z atraktivno subaru imprezo prvič predstavil Žalčan Janko Medved. Z nekoliko manj predelano subaru imprezo, ki je pet let čakala, se je na dirke vrnil tudi Gregor Vouk iz Ilirske Bistrice. Včeraj je v Planini izstopalo še nekaj avtomobilov - na primer nissan 200X Davorja Iviča, dva močno predelana zastava yuga (Bogdan Černač, Sanja Smrdelj), danes zjutraj bodo na prizorišče pripeljali še najbolj atraktivno predvozilo - lamborghini huracan super trofeo (Lema Racing), ki ga bo vozil Igor Dekleva. Unčan je bil pred 20 leti državni prvak v skupni razvrstitvi.

