Organizatorji gorskohitrostne dirke Gorjanci (AMD Novo Mesto) so za letošnjo dirko prejeli 88 prijav. Slaba polovica, to je 42 tekmovalcev (od teh 7 v kategoriji Točnost), spada med starodobnike. Dirka namreč šteje tudi za FIA evropsko gorsko prvenstvo starodobnih vozil. Štartno številko 1 bo imel Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), med tujci sta najbolj zveneči imeni Poljaka Syzomonn Piekoš (mitsubishi lancer) in Karel Krupa (škoda fabia CT).

Po dirkaško intenzivnem maju (relija Vipavska dolina in Velenje ter GHD Planina) se avtomobilistična sezona v Sloveniji nadaljuje s tradicionalno gorskohitrostno dirko na Gorjancih. Letošnja izvedba bo potekala 20. in 21. junija na že znani 4,3 kilometra dolgi progi od Gornje Težke Vode nad Novim mestom. Prvi dan bosta na sporedu dva treninga (12.00, 15.00), drugi dan pa najprej še tretji trening (9.00) in nato od 12. ure naprej še obe tekmovalni vožnji.

Dirka poleg slovenskega državnega prvenstva šteje tudi za FIA evropsko prvenstvo starodobnih vozil in centralno-evropsko consko tekmovanje (CEZ) za moderna in starodobna vozila.

Video: Tako je bilo na Gorjancih lani

Foto: Gregor Pavšič

Bubnič že po peto letošnjo zmago

Na gorskohitrostnih dirkah v letošnji sezoni je v točkovanju za državna prvenstva nastopilo 48 tekmovalcev. V skupni razvrstitvi je s štirimi zmagami na štirih dirkah začetek prvenstva idealno uspel Milanu Bubniču (lancia delta), ki je tako na dobri poti proti novemu naslovu državnega prvaka. Na Gorjancih bo branil 24 točk prednosti pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in 36 točk pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR). Za Čudna in Dovjaka bo pomembnejši njun obračun znotraj Razreda 2, kjer letos Dovjak še ni premagal Čudna.

Razredi 1-4 za zdaj še nimajo pet tekmovalcev, kolikor jih potrebujejo za točkovanje za državno prvenstvo. V razredu 2 in 4 smo letos že videli po štiri tekmovalce. V razredu 4 se nam obeta zanimiv obračun za naslov prvaka Primožem Kavškom (citroen saxo) in Boštjanom Bašo (renault clio) - ta je izpustil uvodno dirko, nato pa s tremi zmagami zmanjšal zaostanek na 12 točk.

Na zmago čakajo tudi dekleta

Razreda 5a in 5b sta letos najštevilčneje zastopana. V 5A je po dveh ničlah Udovča v Planini pobudo prevzel Mark Grlj (BMW 130i), čeprav skupno še vodi Matija Brunskole (renault clio cup). Najbolj izenačeno bo očitno tudi letos v Razredu 5B - prvakinja Maša Eržen (peugeot 306) še ni zmagala, a vodi v skupnem seštevku s prednostjo treh točk pred Majo Šketelj (peugeot 206) in šest točk pred Erikom Maglico (škoda fabia).

Med dekleti je letos še nepremagana Sanja Smrdelj (yugo integrale), v Diviziji 1 pa Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder).

Med starodobniki po štirih dirkah na vrhu Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) pred Domnom Popkom (fiat X1/9 dallara) in Mladenom Čeričem (MG midget).