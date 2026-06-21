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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
21. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 49 minut

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gorska dirka Gorjanci toyota MR2 avtošport Slovenija 2026

Nedelja, 21. 6. 2026, 4.00

5 ur, 49 minut

GHD Gorjanci

Izjemen prototip iz Tolmina: po dveh letih dela je končno na cesti #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Toyota MR2 Gorjanci | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Največja novost voznega parka na gorskohitrostni dirk na Gorjance je pravi prototip na osnovi toyote MR2. Avtomobil je v dveh letih izdelal Tolminčan Dejan Mašera.

Sredinsko postavljen Toyotin turbo motor ima okrog 500 "konjev". | Foto: Gregor Pavšič Sredinsko postavljen Toyotin turbo motor ima okrog 500 "konjev". Foto: Gregor Pavšič Včeraj se je s prvima treningoma začela letošnja gorskohitrostna dirka na Gorjancih. Med 85 tekmovalci na štartu je najbolj izstopal krstni nastop Dejana Mašere z dirkalnikom na osnovi toyote MR2.

Kot je Tolminčan povedal v spodnjem videu, je dirkalnik izdeloval zadnji dve leti in je zdaj v pokoj spravil nekdanji dirkalnik fiat 850 s Kawasakijevim motorjem. Mašerov novi dirkalnik je sicer pravi prototip, saj je toyota MR2 le osnova. Motor s turbo polnilnikom (izvira iz celice GT4) ima okrog 500 “konjev”. Motor je postavljen sredinsko, prek sekvenčnega menjalnika pa se moč prenaša na zadnji kolesi. Glede na eksploziven štart je moči veliko in težko jo je spraviti na asfalt, če ta nima veliko oprijema. 

Video - Dejan Mašera o svoji toyoti MR2

MR2 je eden najbolj posebnih športnih avtomobilov, kar jih je kdaj izdelala Toyota. Model, predstavljen leta 1984, je izstopal zaradi zasnove s sredinsko nameščenim motorjem in pogonom na zadnji kolesi, kar je bila takrat značilnost bistveno dražjih športnih avtomobilov. Toyota je z njim želela ponuditi dostopen športni avtomobil z vrhunskim občutkom za vožnjo, kar ji je tudi uspelo. Zaradi nizke mase, odličnega ravnotežja in neposrednega krmiljenja je MR2 hitro postal priljubljen med avtomobilskimi navdušenci. Med leti 1984 in 2007 so izdelali tri generacije. Čeprav prodajno nikoli ni sodila med Toyotine uspešnice, je MR2 postala eden najbolj kultnih modelov znamke. 

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Po dveh treningih na vrhu Vladimir Stankovič

Po dveh odpeljanih treningih (tretji sledi danes dopoldne, nato pa od 12. ure naprej še obe tekmovalni vožnji) je na Gorjancih najhitrejši Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder). Včeraj mu je bil najbližje Poljak Karel Krupa (škoda fabia CT).

  • V konkurenci državnega prvenstva  na vrhu Matevž Čuden (porsche GT3 cup), ki je odpeljal zelo dober drugi trening. Anže Dovjak prvič letos s predelanim hyundaijem i20 R5 - na drugem treningu je prehiteval počasnejšega tekmeca, zato njegov čas še ni povsem merodajen. Zaostanek za Čudnom za zdaj štiri sekunde.
  • Po tehničnih težavah danes še brez rezultata Milan Bubnič (lancia delta). 
  • Odlična vožnja Klemna Kovačiča (citroen C3 rally2), ki je bil danes šesti skupno in tretji v skupnem seštevku DP. Kovačič bo prvi kandidat za zmago v Razredu 4, kjer sta danes Primož Kavšek (citroen saxo) in Boštjan Baša (renault clio RS) zaostala pet oziroma šest sekund. 
  • V Razredu 3 na vrhu za zdaj Fahrudin Dolić (peugeot 308 TCR), v Razredu 5A pa Lojze Udovč (renault clio R3) s prednostjo 1,4 sekunde pred Markom Grljem (BMW 130i). Tokrat je za zdaj blizu tudi domačin Matija Brunskole (renault clio), ki za Grljem zaostaja le 0,2 sekunde. V razredu 5b spet na vrhu Erik Maglica (škoda fabia), a glavne zasledovalke še niso rekle zadnje besede - Maja Šketelj (peugeot 206), Maša Eržen (peugeot 306) in Tijana Vidmar (MG ZR 105) v razmaku manj kot sekunde in pol.  
  • Med starodobniki trenutno na vrhu Domen Popek (fiat X1/9 dallara), Martin Črtalič (BMW M3) in Matjaž Korošec (BMW 325i) - Popek ima pet sekund prednosti. 

Video - dva najhitrejša na Gorjancih

Video - štarti na treningu

gorska dirka Gorjanci toyota MR2 avtošport Slovenija 2026
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