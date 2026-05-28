Planinske ride bodo za dva dneva postalo improvizirano dirkališče, ki ga Slovenija nima - ob progi so že uredili naravne tribune z odličnim razgledom na ovinke.

Foto: Gregor Pavšič Cesta med Planino in Postojno postaja pred naslednjim koncem tedna pravo naravno dirkališče, ki bo v soboto in nedeljo gostila dve gorskohitrostni dirki za državno prvenstvo. Uradne dirke se na to cesto vračajo po več kot 20 letih, organizatorji pa so ob tej priložnosti namenili tudi veliko pozornosti urejanje okolice proge in priprave varnih naravnih tribun za obiskovalce. Ob koncu zavitega srednjega dela proge je nastala prava navijaška arena, ki nudi razgled na velik del proge.

Kot smo že poročali, bosta konec tedna na znanem cestnem odseku proti Postojni potekali dve gorskohitrostni dirki za državno prvenstvo. Organizatorji bodo tako v soboto kot v nedeljo dopoldan izpeljali dva treninga, popoldan pa dve dirki. V uradno konkurenco je prijavljenih 58 tekmovalcev, še več zanimivih avtomobilov pa bo vozilo izven konkurence.

Petek - 13.00-18.30: verifikacija in tehnični pregled

- 13.00-18.30: verifikacija in tehnični pregled Sobota - 1. in 2. trening (9.00, 11.00), uradna otvoritev dirke (12.30), dve tekmovalni vožnji (13.00, 15.00)

- 1. in 2. trening (9.00, 11.00), uradna otvoritev dirke (12.30), dve tekmovalni vožnji (13.00, 15.00) Nedelja - 1. in 2. trening (9.00. 11.00), dve tekmovalni vožnji (12.30, 15.00)

Planina pri Postojni je zgodovinsko zanimivo naselje, ki se je razvilo ob pomembni prometni cesti. Med prvo in drugo svetovno vojno je naselje na dva dela razdelila Rapalska pogodba in sredi vasi je bil zato zelo oblegan mejni prehod, pomembnejše avtomobilske dirke pa je cesta gostila od leta 1978 naprej. Takrat je tam potekal prvi reli Saturnus, ki je na tej cesti najboljše prizore pustil v drugi polovici osemdesetih let. Zadnjič so ga tu vozili že leta 1997. Pozneje je bilo na Planinskih dirk še nekaj tekmovanj - nazadnje dve gorskohitrostni dirki (2001, 2002) in reli Postojnska jama (2004, 2005).

Iz vidika gorskohitrostnih dirk je proga na Planini sicer med počasnejšimi, a tehnično precej zahtevnimi. Dolga bo 3.750 metrov. Rekordna povprečna hitrost zadnjega zmagovalca Slavka Dekleve (BMW 320i ST) iz leta 2002 bo letos zagotovo padel - prvi in nesporni favorit dirke je Italijan Federico Liber (nova NP01), med Slovenci pa Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), Milan Bubnič (lancia delta), Matevž Čuden (porsche GT3 cup) in Anže Dovjak (hyundai i30 TCR).

Leta 2002 je bila proga zadnje gorske dirke na Planini dolga tri kilometre. Zmagovalec Slavko Dekleva (BMW 320i ST) je imel povprečno hitrost 103,9 kilometra na uro.

“Do petka mora biti vse končano …” je včeraj ob progi povedal Evgen Bolčina, ki ima v Sloveniji veliko izkušenj z urejanjem in zaščito tekmovalnih prog.

Srečali smo ekipo, ki je včeraj začela z urejanjem tekmovalne proge na Planinskih ridah. Začne se s postavitvijo količkov, napenjanjem varovalnega traku, na vsako sodniško mesto (od štarta do cilja jih je 23) je treba postaviti tablico z oznako, nato sledijo zaščitne gume in še nekaj malenkosti - zadnji del priprave pa poteka po zapori ceste za vsakodnevni promet, ko lahko na progo dostavijo zaščitne bale in ostalo opremo.

Vse to je nepogrešljivo delo ekipe, ki opravi prvo dejanje na prizorišču gorskohitrostne dirke.

V zgornjem delu tekmovalne proge je nastala prava dirkaška arena z odličnim razgledom z naravnih tribun. Do tega mesta vodi pešpot iz središča Planine in sicer po cesti proti Strmici, nato po enosmerni cesti do glavne ceste proti Postojni in naprej skozi gozd po makadamu neposredno do urejene cone za gledalce. Iz središča Planine do arene je približno dva kilometra.

Ob večini tekmovalne proge je že urejena pešpot, tako da bodo lahko obiskovalci varno in enostavno prehajali med različnimi conami. Že takoj po štartu in v začetku srednjega dela proge sta dve podobni coni za gledalce, kjer je veliko prostora za varen ogled in dober razgled na progo - in še precej sence je, kar ob sončni pripeki ni zanemarljiv podatek.

Kako do proge?

Dostop do tekmovalne proge bo mogoč s treh strani - najprej iz smeri Logatca in Unca, torej prek naselja Planina - tam bo tudi servisni park z udeleženci dirke. Dostop je tudi iz smeri Strmice (Landol, Postojna), kjer je nato zelo blizu do zanimivih točk v srednjem delu proge. Dodatni dostop je še iz smeri Postojne do cilja proge.

