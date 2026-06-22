Prizori z Dolenjske: tudi letos bakle za najhitrejše z Gorjancev #video

Cesta med od Novega mesta proti Metliki je prežeta z zgodovino in sedanjostjo atraktivnih avtomobilskih dirk. Včerajšnja je spet postregla z zanimivim razpletom in odlično kuliso tudi po koncu prireditve.

Cesta prek Gorjancev je včeraj praznovala že 75-letnico organizacije avtomobilskih in nekoč motocikliističnih dirk. Tudi letos je bila v pravi poletni pripeki atraktivna, njen potek tekoč, tudi konkurenca pa je bila dokaj kakovostna in številčna. Skladno s tradicijo so navijači tudi letos tekmovalce ob vračanju pričakali z baklami in ponovno priredili odlično vzdušje.

Foto: Gregor Pavšič

Na cesti prek Gorjancev so z motocikli dirkali že pred 2. svetovno vojno (eno dirko so na Dolenjsko preselili z Ljubelja) in nato tudi 17. junija 1951. Organizator je bil AMD Novo mesto. Nastopilo je več kot 50 tekmovalcev z motocikli, prikoličarjev in avtomobilistov. Proga je bila dolga kar 12,6 kilometra – štart je bil v Gotni vasi na obrobju Novega mesta, cilj pa na Vahti na vrhu Gorjancev. To je bila najdaljša proga dirk po tej cesti, saj je bil štart avtomobilskih gorskih dirk v kraju Težka voda (gostišče Prepih). Med avtomobilisti je najhitrejši čas postavil Dušan Malerič s časom 11 minut in 38 sekund.

Leta 1969 je AMD Novo mesto pod pokroviteljstvom tovarne IMV organiziral prvo avtomobilsko gorskohitrostno dirko Gorjanci. Proga je bila dolga 6,8 kilometra in je imela šestodstotni povprečni vzpon, nastopilo pa je 66 tekmovalcev. Po dveh tekmovalnih vožnjah je zmagal Mladen Gluhak (renault 8 gordini), rekord proge pa je postavil Aleš Pušnik (renault 8 gordini). Progo je prevozil v času 4 minute in 4 sekunde, povprečna hitrost je bila 102 km/h.

Gorska dirka na Gorjancih je leta 1971 prvič štela za jugoslovansko državno prvenstvo, kar je bilo za slovenske dirke prvič po prireditvah na Ljubelju.

Zaradi tragičnih nesreč na motociklističnih dirkah so hitrostne dirke v Sloveniji med letoma 1973 in 1978 prepovedali, to pa je bil tudi konec prvega obdobja gorskih dirk na Gorjance.

Vrnile so se leta 1993. Proga od Težke vode do Vahte je bila dolga 6,5 kilometra, kljub slabšemu vremenu pa je bilo samo na dan dirke ob progi kakih osem tisoč gledalcev.

Leta 1998 so na Gorjancih zaradi varnosti in dotrajanega asfalta skrajšali progo (4.270 metrov), namesto dveh pa so prvič pripravili tri tekmovalne vožnje.

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Foto: Gregor Pavšič

Tekmovalna proga se je večkrat spremenila in dobila tako dvojno in nato leta 2016 še trojno šikano za omejitev hitrosti v zadnjem delu proge. Rekorder različice proge z dvojno šikano je ostal Jaroslav Krajči iz leta 2011 (lola F3000) s časom 1:38,35, različico proge s trojno šikano (4,3 km) pa je leta 2019 najhitreje prevozil Patrik Zajelšnik (norma MC20FC). Zajelniškov najhitrejši čas na 4,3 kilometra dolgi progi je bil zares odličen – 1:33,086, kar je pomenilo povprečno hitrost kar 166 km/h. Iz vidika povprečne hitrosti so Gorjanci najhitrejša gorskohitrostna proga v Sloveniji.

Letos je dirka štela za FIA evropsko prvenstvo starodobnih vozil, kljub gostom iz Avstrije, Poljske in Italije pa je v preteklosti tu vozilo tudi že več tujcev. Problematičen je predvsem odsek asfalta kmalu po štartu, kjer na valovitem asfaltu najhitrejše dobesedno prestavlja na drugo stran ceste. Če bi se ta del uredil, bi imeli Gorjanci vso infrastrukturno osnovo za gorske dirke najvjšje ravni - hitra, atraktivna in zahtevna proga, veliki boksi, enostaven dostop za gledalce na več točk ob progi, blizu je Novo mesto z gospodarstvom.

Foto: Gregor Pavšič

Na Gorjancih letos spet slovenska zmaga - najzaslužnejši zanjo je bil Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je že na treningih napovedal naskok na končno zmago. Stankovič je bil najhitrejši v obeh vožnjah in je zmagal s prednostjo 4,7 sekunde pred Poljakom Karlom Krupo (škoda fabia CT). Tretji je bil Milan Bubnič (lancia delta), zmagovalec v skupni razvrstitvi slovenskega DP.

Pivčan je zmagal še petič letos. Kljub težavam na treningih na dirki pokazal svojo hitrost in zmagal s prednostjo 4,4 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in 10 sekund pred Anžetom Dovjakom (hyundai i20 R5). Četrti skupno Klemen Kovačič (citroen C3 rally2), peti pa Primož Kavšek (citroen saxo).

Razred 2: zmaga za Čudna pred Dovjakom in Sanjo Smrdelj (yugo integrale), ki je bila najhitrejša skupno med dekleti.

Razred 3: Fahrudin Dolić (peugeot 308 TCR) je zanesljivo zmagal s prednostjo 14 sekund pred Davorjem Ivičem (nissan 200X) in Martinom Jeršinom (alfa romeo 155 quadrifoglio).

Razred 4: zmaga za Klemna Kovačiča (citroen C3 rally2), ki je za več kot šest sekund ugnal Primoža Kavška (citroen saxo). Tretji Nejc Trček (mitsubishi lancer), ki je za las ugnal Boštjana Bašo (renault clio RS).

Razred 5a: po prvi vožnji je imel Alojz Udovč (renault clio R3) le tri stotinke prednosti, a je v drugo povečal prednost pred Markom Grljem (BMW 120i) na 2,4 sekunde. Tretji tokrat Matija Brunskole (renault clio cup), ki je vozil najbolje letos.

Razred 5b: z izjemno prvo vožnjo je temelje novi zmagi postavil Erik Maglica (škoda fabia). Po dveh vožnjah je imel 5,7 sekunde prednosti pred Majo Šketelj (peugeot 206), ta pa dobro sekundo pred Mašo Eržen (peugeot 306). Najhitrejša s treningov Tijana Vidmar (MG ZR 105) je v prvi vožnji zapeljala s proge. V prvi peterici še Dejan Pustovrh (VW polo) in Enej Sluga (peugeot 206 RC).

Med starodobniki do zmage zanesljivo Domen Popek (fiat X1/9), ki je imel 13 sekund prednosti pred Martinom Črtaličem (BMW M3). Tretji je bil Matjaž Korošec (BMW 325i).

Najhitrejši Slovenci na Gorjancih

1. Vladimir Stankovič * (wolf GB08 thunder) 3:34,146; 2. Milan Bubnič (lancia delta) + 05,648; 3. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) + 10,125; 4. Anže Dovjak (hyundai i20 R5) + 15,859; 5. Klemen Kovačič (citroen C3 rally2) + 24,133; 6. Tomaž Lumpert * (ligier JS51) + 26,945; 7. Primož Kavšek (citroen saxo) + 30,674; 8. Nejc Trček (mitsubishi lancer) + 31,241; 9. Boštjan Baša (renault clio RS) + 31,450; 10. Janko Medved (subaru impreza) + 32,025; 11. Fahrudin Dolić (peugeot 308 TCR) + 34,634; 12. Christian Jurak (BMW M3) + 38,851; 13. Alojz Udovč (renault clio R3) + 40,224; 14. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 40,750; 15. Mark Grlj (BMW 130i) + 42,679; 16. Erik Maglica (škoda fabia) + 43,103; 17. Matija Brunskole (renault clio cup) + 46,322; 18. Maja Šketelj (peugeot 206) + 48,820; 19. Davor Ivič (nissan 200SX) + 48,889; 20. Maša Eržen (peugeot 306) + 49,889; … uvrščenih 44 slovenskih voznikov in voznic

* ni vključen v skupni seštevek za DP