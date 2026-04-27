Po smoli na sobotni dirki (trčenje s tekmecem v prvem krogu) je bila nedelja za Marka Kastelica in Pavla Lefterova (porsche GT3) veliko uspešnejša. Zjutraj je Kastelic odpeljal vrhunski krog in se spustil pod mejo 1:29 - to je bilo dovolj za najboljši štartni položaj na nedeljski enourni dirki. Kastelic je na štartu zadržal prvo mesto, nato pa ga je v začetnih krogih prehitel Leo Pichler (porsche GT3) - to je drugi dirkalnik ekipe “razoon-more than racing”, kjer vozi tudi Kastelic. V drugem delu dirke je v porscheju sedel Lefterov in zadržal drugo mesto. Zaostanek za zmagovalcema Bönighausen/Pichler je bil 5,8 sekunde.

V nemškem prvenstvu ADAC GT4 je v nedeljo na drugi dirki Kyam Potež (mercedes AMG GT4) osvojil 13. mesto. Njegov “sovoznik” je Jonathan Engström.

Kastelic presenetil že na prvi dirki prvenstva

“Izjemno sem zadovoljen z izkupičkom vikenda. Prvo mesto danes na kvalifikacijah in drugo mesto na dirki je izjemen rezultat. Vesel sem in ponosen, da mi je to uspelo že na moji prvi dirki v razredu GT3. Pred tem dirkaškim vikendom sem namreč imel le dva solidna treninga kjer sem lahko preizkusil ta avto. Zato vse to daje temu rezultatu zame še toliko večjo težo. Večjega pritiska nisem čutil kljub temu, da sem imel za seboj veliko izkušenih in hitrih dirkačev. Če si psihično dovolj dobro pripravljen potem na to enostavno pozabiš. O tem ne razmišljam. Še največji se mi zdi pritisk medijev, ki so me danes po dirki dobesedno razgrabili, saj sem moral dati vsaj sedem intervjujev in zanimanje za uspeh je res veliko. Je kar naporno, ampak se s tem uspešmo soočam. To je profesionalno dirkanje in vesel sem, da nam je to uspelo pred domačimi navijači na takorekoč domačem dirkališču, ki je le tri ure vožnje od mojega doma. Super je,” je po dirki povedal Kastelic.