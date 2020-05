Slavni spojler in legendarno letalo: kakšna zgodba ju druži?

Kaj povezuje Rdečega barona, znamenita pilota prve svetovne vojne, njegovo letalo in forda escorta RS coswortha, eno največjih avtomobilskih klasik devetdesetih let?

Pred tedni smo že pisali o nekdanjem fordu escortu RS cosworthu, eni izmed avtomobilskih klasik z začetka devetdesetih let. Ta brezkompromisni športni avtomobil so pri Fordu izdelali za homologacijske potrebe dirkalnika za svetovno prvenstvo v reliju. Zaradi majhnega števila izdelanih avtomobilov so danes taki avtomobili precej redki in predstavili smo vam enega izmed tistih, ki se bo kmalu vozil tudi po slovenskih cestah.

Oblikovalec je sanjal o trojnem spojlerju

Njegov zaščitni znak je velik zadnji spojler. Zgodbo njegovega nastanka je razkril Frank Stephenson, ki je v začetku devetdesetih let oblikoval ta avtomobil. Stephensonove skice razkrivajo, da je imel ta sprva željo narediti celo spojler s tremi letvami.

Pri Fordu so naposled vztrajali, da zaradi zmanjševanja stroškov umaknejo srednjo letev in tako je imel končni escort RS cosworth le dvojni zadnji spojler. Stephenson je sicer to Fordovo idejo zasnoval že na začetku svoje oblikovalske poti.

Video - Stephensonova razlaga oblikovanja avtomobila

Rdeči Baron je bil mladi nemški pilot Manfred von Richthofen. Foto: Wikimedia Commons Idejo je dobil pri najbolj znamenitem letalu prve svetovne vojne

Idejo zanj je dobil v enem najbolj znamenitih letal prve svetovne vojne. To je bil tako imenovani Rdeči Baron nemškega pilota Manfreda von Richthofna. Ta je veljal za enega najboljših pilotov takratnega časa, enako legendarno pa je postalo tudi njegovo rdeče letalo. To je imelo vertikalno nameščena prav trojna krila. Nemškemu pilotu so priznali več kot 80 zmag v zračnih bojih. Kot 25-letnik je umrl v bitki pri francoskem Morlancourtu 21. aprila leta 1918.

Njegovo letalo je bil dejansko fokker Dr. I, ki ga je uporabljal od julija leta 1917. To sicer ni bilo njegovo edino letalo.

Von Richthofnov fokker Dr. I. Pomagal je razvijati tudi njegovega naslednika, a z njim ni nikoli letel. Foto: Wikimedia Commons