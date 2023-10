Slavje na Madžarskem in velik uspeh za 19-letnega Slovenca #foto

Mark Škulj, mladinski državni prvak Slovenije v reliju, je na Madžarskem ta konec tedna dosegel svoj največji uspeh do zdaj. Z avtomobilom Opel Corsa Rally4 in sovoznikom Matejem Čarjem se je udeležil svojega tretjega relija za evropsko prvenstvo. Šele 19-letni voznik se je prvič uvrstil na zmagovalne stopničke svojega razreda v skupni razvrstitvi in tudi v mladinski kategoriji FIA ERC Junior. Škulju je to uspelo na enem izmed najhitrejših relijev sezone, na katerem so povprečne hitrosti presegale 110 kilometrov na uro.

“Zelo sem vesel tega rezultata. Reli je bil zame spet velika dirkaškašola. Nekoliko sem vendarle pazil in ni šlo povsem na vso moč, saj nasže naslednjo soboto čaka pomemben reli v Sloveniji. Vsekakor pa semvesel za konstantno vožnjo tudi na povsem neznanem terenu. To me navdaja z optimizmom za prihodnost,” je po reliju dejal eden najobetavnejših avtomobilskih športnikov v Sloveniji.

Za Škulja je bil to drugi uspešen cilj na relijih za evropsko prvenstvo.Na reliju v Rimu je dosegel šesto mesto v mladinskem evropskem prvenstvu, na češkem reliju Barum pa je moral po tehnični okvari odstopiti.

Škulj med relijem na vzhodu Madžarske, kjer se je včeraj končalo evropsko prvenstvo. Foto: Bence Photo

Martin Čendak se je letos že dokazal na relijih v Italiji. Foto: Gregor Pavšič

Prav tako včeraj je velik uspeh dosegel še eden izmed talentov slovenskega relija - Martin Čendak se je s sovoznikom Davidom Kavčičem na Sardiniji udeležil relija Terra Sarda. Čendak, lani finalist evropskega izbora FIA Rally Star in državni prvak Divizije 1, se je prvič preizkusil v dirkalniku razreda Rally4. Čendaku je debi odlično uspel, saj je bil v tem razredu drugi najhitrejši. Koprčan letos sicer z dirkalnikom Rally5 vozi v italijanskem prvenstvu IRC, kjer se bo na zadnjem reliju pri Schiu boril za najvišja mesta v končnem seštevku državnega prvenstva.

Avbelj ostaja v vrhu italijanskega relija

Tam se mu bo pridružil tudi Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2) s sovoznikom Damijanom Andrejko. Avbelj brani lanski naslov v IRC, vendarle pa je letos glavne rezultate dosegel v absolutnem italijanskem državnem prvenstvu. Prejšnji konec tedna je bil drugi na znamenitem reliju San Remo, kjer je dobil tudi svoje prve hitrostne preizkušnje v letošnji sezoni. Avbelj namerava prihodnje leto še odločneje napasti italijanski vrh.

Boštjan Avbelj bo prihodnje leto še odločneje naskakoval italijanski vrh relija. Foto: Brigita Avbelj