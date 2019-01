Skrivnostna Volvova kamera: varnost ali nadzor voznikov?

Volvo bo z letošnjim letom kupcem ponudil možnost vgradnje nadzorne kamere znotraj avtomobila. Novost, ki je že dobila številne nasprotnike, naj bi lastnikom prinesla kar nekaj prednosti - od nadzora biometrije do zdravstvenega stanja voznika. A številni se ob tem sprašujejo, kdo vse bo imel dostop do posnetkov.

Volvo bo z letošnjim letom na seznam opcijske opreme uvrstil tudi avtokamero, ki bo nadzorovala voznikovo zdravstveno stanje. Foto: Volvo

V imenu varnosti

Pri Volvu, ki na prvo mesto postavlja varnost potnikov in drugih udeležencev v prometu, želijo še nadgraditi svoje modele z novo tehnologijo. Ker je tehnologija videokamer zdaj napredovala in so lahko v majhno ohišje vgradili najboljšo videoopremo, je prišel čas, da lahko z njo pri Volvu nadzorujejo zdravje voznika in ga opozorijo na težave, še preden do njih dejansko pride.

Atif Rafiq, vodja digitalnega razvoja pri Volvu, je za Car Magazine povedal, da bodo nadzorne kamere kupcem na voljo v letošnjem letu. Toda le kot opcija, saj se bo vsak kupec novega avtomobila lahko odločil, ali si želi neprekinjen nadzor med vožnjo. ''Kamere, usmerjene k vozniku, bodo na seznamu opcijske opreme na voljo v letu 2019. Zelo so napredovale - prek zenic lahko nadzorujejo raven glukoze voznika. Če kamera zazna težave, bo samodejno poklicala bližnje ali reševalno službo. Hkrati bo kamera lahko zaznala stres pri vozniku in s primernimi dejanji poskrbela za to, da se ta sprosti,'' je dejal Rafiq.

Bi vas motil nenehni nadzor s pomočjo kamere?

Čeprav imamo v uredništvu pomisleke glede nenehnega nadzora prek videokamer, pri Volvu pravijo, da bodo vozniki hitro zaupali vgrajeni kameri. Kot pravijo, so posnetki anonimni in jih ne bodo delili z drugimi. Še več, kamero bi lahko po Rafiqovih trditvah uporabljali za videokonference in prepoznavanje obrazov. Posledično bi lahko avtomobil samodejno prepoznal voznika in na podlagi tega prilagodil individualne nastavitve klimatske naprave, položaj sedeža in celo delovanje Googlovih aplikacij.