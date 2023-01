Skriti junaki: zakaj jim pravijo ledeni “vohuni”? #foto

Eden izmed avtomobilov za ogled proge je tudi toyota yaris GR. Foto: Gregor Pavšič Na reliju Monte Carlo so nepogrešljiv mozaik zmag t. i. izvidniki, ki dobro uro pred tekmovalnimi posadkami prevozijo hitrostne preizkušnje in v zapiskih, dirkaškem "radarju", označijo poledenele odseke cest. Za volanom ledenih vohunov je tudi mnogo nekdanjih asov relija.

Ko se zaprta cesta na reliju Monte Carlo že skoraj povsem umiri in se ob njej začnejo zbirati navijači, v gosjem redu mimo pripeljejo serijski športni avtomobili. Z istimi vozili so nekaj dni prej traso relija spoznavale posadke najboljših moštev. Voznik in sovoznik imata takrat na voljo dva prehoda, da si zapišeta vse ovinke in posebnosti ceste, ki nato omogočajo brezkompromisno vožnjo od štarta do cilja.

Toda na reliju, kot je Monte Carlo, to ni dovolj. Razmere se lahko v nekaj dneh močno spremenijo. Nekateri odseki cest so suhi, na osojnih predelih pa obstaja velika nevarnost poledice. Letos je bilo takih odsekov resda le za vzorec, v preteklih izvedbah monaške dirkaške rulete pa so bili pogoji na cesti veliko bolj spremenljivi.

Avtomobili so označeni z oznako RNC - Route Note Cars. Foto: Gregor Pavšič

Oglednik zmagovalca Ogierja:

Quel week-end encore une fois 🤩 : des kilomètres, des longues journées (et des courtes nuits), des prises de risque, des angoisses mais au bout LA VICTOIRE 🥇



Chapeau bas messieurs @SebOgier et Vincent Landais 🎩 Et merci à mon acolyte Yannick Roche 🙌🏻 #WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/YpvPih326A — Simon JEAN JOSEPH (@SimonJEANJOSEPH) January 22, 2023

Razmere na cestah relija Monte Carlo so bile letos zelo stabilne. Foto: Red Bull

Na progo vsaj 70 minut pred prvo tekmovalno posadko

Izvidniške posadke so zato sestavni del tega relija in to predvsem zaradi varnosti. Kdor z visoko hitrostjo pripelje na led, se bo težko izognil trčenju. V avtomobilu ima posadka originalne tekmovalne zapiske o trasi, ki jim nato tik pred pravim štartom dodaja informacije o dejanskem stanju na cesti.

Vozniki izbirajo izvidnike z izkušnjami, ki razumejo sistem zapiskov in jim lahko zaupajo. Vsaki posadki pripada ena izvidniška posadka. Sestavljati jo morajo licencirani vozniki in sovozniki, na preizkušnjo lahko zapeljejo vsaj 70 minut pred štartom prve posadke, voziti smejo z najvišjo hitrostjo 80 kilometrov na uro in tudi mesta za predajo informacij so natančno določena.

Zvezdniški seznam letošnjih ledenih vohunov

Izvidniški avtomobil za zmagovalca Sebastiena Ogierja je vozil njegov izkušeni rojak, nekdanji evropski prvak Simon Jean-Joseph. Kalle Rovanpera je zaupal prav tako rojaku, dolgoletnemu tovarniškemu vozniku Mikku Hirvonenu, Elfyn Evans pa kar svojemu očetu, nekoč vrhunskemu vozniku relija Gwyndafu.

Takamotu Katsuti je zapiske popravljal odlični finski voznik Juho Hanninen, nekoč evropski prvak in svetovni v razredu SWRC, Esapekki Lappiju rojak Teemu Suninen, Ottu Tanaku prav tako Estonec Kuldar Sikk. Med znanimi izvidniki so bili tudi Alex Bengue pri Thierryju Neuvillu, Yoann Bonato za Yoana Rossella, kontroverznega zmagovalca kategorije WRC2, Bryan Bouffier pa je bil v službi pri Oliverju Solbergu.

Video - zdrsi na "črnem"oziroma nevidnem ledu:

Kljub izvidnikom se informacije o ledu lahko izmuznejo

Kljub delu izvidnikov pa presenečenja niso izvzeta. Tako je letos na drugi hitrostni preizkušnji na ledeni zaplati s ceste odneslo Thierryja Neuvilla (Hyundai). Imel je srečo, da ga je ustavil hrib in da ni poškodoval avtomobila. Pred 20 leti sta na vrhu Col de Turinija na poledenelem spustu dirkalnika razbila Petter Solberg (Subaru) in Marcus Gronholm (Peugeot).

Na ledu nekoč odletela tako svetovni prvak McRae kot Slovenec Peljhan

Podobno je bilo tudi leta 1995. Sredi zloglasne hitrostne preizkušnje Sisteron je led presenetil dirkače, tako dva Subarujeva tovarniška voznika Colina McRae in Pierra Liattija, ki sta imela polno podporo izvidnikov in številčnega moštva, kot tudi slovensko posadko Darko Peljhan-Miran Kacin (VW golf G60 rallye). Liatti se je izmotal, McRae je kot svetovni prvak na cesto vlekel "zasebnika" Peljhana. Ta je sicer imel svoja izvidnika, a le za zadnjo nočno etapo relija. Pomagala sta mu Peljhanov brat Nedeljko in Igor Turk, oče današnjega državnega prvaka v reliju Roka Turka.

Pred 13 leti, ko smo imeli s posadko Jereb-Kacin na reliju Monte Carlo zadnjič slovenskega udeleženca, sta pri popravi zapiskov pomagala hrvaški voznik Juraj Šebalj in Jerebov dolgoletni sovoznik Metod Kurent.