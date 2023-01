Tudi slovenska zastava: na tisoče ljudi in izjemno jutro na prelazu #video

Nekaj posebnega je doživeti zgodnje jutro na reliju Monte Carlo, 112 let stare avtomobilske klasike, ki je odprla novo svetovno prvenstvo v reliju. Na tisoče ljudi na enem samem ovinku, gretje ob ognju in čakanje na trenutek, ko po cesti iz doline proti prelazu zahrumi prvi dirkalni avtomobil. Reli zanosa, psihe in vrhunske tehnike, ki svoje sporočilo prek legendarnih dirk prenaša na nove generacije. Na prelazu ni manjkala niti slovenska zastava, že devetič pa je ovinke monaškega relija najhitreje zvozil Sebastien Ogier (Toyota).

Tako kot lani je bilo tudi letos poledenelega asfalta le za vzorec. Foto: Gregor Pavšič Brez dvoma ostaja reli Monte Carlo sinonim legendarne avtomobilske prireditve. Svoje korenine ima že v letu 1911 in še danes predstavlja eno najbolj najzahtevnejših in zato najbolj prestižnih avtomobilskih tekmovanj. Najprej je to reli, ki na enem mestu nazorno kaže tehnološke spremembe; velike so tudi razlike med nekdanjimi več tisoč kilometrov dolgimi izvedbami in svetovnim prvenstvom danes, ko je močno skrajšano in v "sprinterskem" smislu prignano do športnih skrajnosti.

Nostalgiki zmajujejo z glavo in za nameček so še zime danes zelo neradodarne s snegom in ledom. Ob vsem tem se zdijo posnetki s Col de Turinija, kjer se je v osemdesetih in devetdesetih letih zbralo na tisoče navdušencev, da bi se med seboj kepali, prepevali in sredi noči na polno zasneženi cesti pričakali pokajoče dirkalnike skupine B, kot spomin na daljno preteklost.

Hotel na prelazu Col de Turini je pravi magnet za reli nostalgike. Foto: Gregor Pavšič

Temu na tem slavnem prelazu služi tudi notranjost hotela Les Trois Vallees, kjer so stene polne fotografij, reli tablic, posterjev in podpisov največjih zvezdnikov svetovnega relija. Noč v tem malem hotelu v času relija stane nekaj sto evrov, a sobe so razprodane že praktično tisti dan, ko organizator objavi traso za naslednjo prireditev.

Toda istočasno ti shranjeni spomini omogočijo, da se celotni zgodba, strast in bistvo tako nekdanjega kot današnjega relija prenašajo naprej do novih generacij.

Notranjost hotela na vrhu prelaza, kjer so stene polne raznovrstnih spominkov na zgodovino svetovnega relija. Foto: Gregor Pavšič

Brezčasni ovinki proti prelazu Col de Turini so tudi letos gostili uvod v svetovno prvenstvo v reliju. Foto: Gregor Pavšič

Sebastien Ogier je vodil od štarta do cilja in že devetič dobil monaški reli. Foto: Gregor Pavšič

Reli je šport, ki izpostavlja sobivanje med človeško psiho, talentom, tehniko in nepredvidljivo naravo. Prav zaradi svoje kompleksnosti slehernega deležnika uči skromnosti, ponižnosti in prenosa lastne notranje energije v popolno zbranost na zaprtih cestnih odsekih, tako imenovanih hitrostnih preizkušnjah. Tam neizprosna ura deli sekunde zaostankov in šampione od prvakov, te pa od občasnih zmagovalcev in preostalih nepogrešljivih zanesenjakov, ki zagrizejo v projekt udeležbe na tako kompleksni in finančno zahtevni prireditvi.

Zato si enak poklon v cilju pred monaškim kazinom v družbi princa Alberta II. zaslužita tako rekorder, devetkratni zmagovalec relija Sebastien Ogier (toyota yaris rally1) kot Monačan Marc Dessi (renault clio rally5), ki je letos na tem reliju vozil že 37. V cilju si izmozgane posadke zaslužijo aplavz, in to ne glede na zaostanek ali uvrstitev. Na 91 izvedbah relija Monte Carlo je namreč uspelo le dvanajstim zmagati več kot enkrat. Ogierju devetkrat, Loebu osemkrat, Makinenu, Munariju in Röhrlu po štirikrat.

Polne roke za gostinca v zgodnjem jutru na enem izmed prelazov, ki ga je obiskal reli Monte Carlo in z njim tudi več tisoč navdušencev. Foto: Gregor Pavšič

Zgodnje nedeljsko jutro. Prelaz Col Saint-Roche, kjer se cesta v zaledju Nice dvigne na slabih tisoč metrov nadmorske višine. Daniti se tam januarja začne šele okrog osme ure zjutraj in včeraj je bilo tam že v mraku polno avtomobilov, kombijev in bivalnikov. Medtem ko so prvi tekmovalci v Monaku zagnali motorje svojih dirkalnikov, so na prelazu ljudje začeli pripravljati drva, kuriti vsak svoj ogenj, gostinci so odprli priložnostne kuhinje na štirih kolesih.

Zadišalo je tako po dimu ognja kot po jutranji hrani in kavi. Na ozki dovozni cesti je bilo že pred svitom več kilometrov parkiranih vozil. Kdor je tja prispel že dan prej in reli tam počakal v bivalniku ali šotoru, je imel iz svoje "dnevne sobe" v nedeljskem jutru le nekaj korakov hoda do razgledne točke na serijo ostrih ovinkov, atraktivnih serpentin, po katerih se cesta dviga proti prelazu.

Plamen ognja tudi kot simbol strasti relija, ki ne ugaša in se prenaša iz generacije v generacijo. Foto: Gregor Pavšič

Navdušeni navijači nad cesto, ki se iz doline vije proti vrhu prelaza. Foto: Gregor Pavšič

Med navijači je bilo tudi letos veliko zastav iz Slovenije. Foto: Gregor Pavšič

Prizor, ki bi si zaslužil mesto v hotelu na "Turiniju"

Večina gledalcev je morala v zgodnjem jutru prepešačiti več kilometrov, da je prispela do svoje točke za ogled dirke. Ko se je v mrzlem jutru vendarle zdanilo, so se v dolini na štartu te hitrostne preizkušnje že ogreli motorji vodilnih dirkalnikov. Prižgala se je zelena luč, ura je začela šteti sekunde in proti vrhu prelaza je zahrumelo. Vsi potrpežljivi navijači so v mešanici dima ognja, bakel in vonja po bencinu ter razgretih zavorah doživeli minute športnega užitka in tudi posebne izkušnje v naravi.

Pogled na pobočje, ki ga je zasedlo več tisoč navdušencev, je pokazal, kako je reli kljub tehnološkemu razvoju ostal šport preprostih in srčnih ljudi. Pogled, ki bi si, ujet v en trenutek, zaslužil mesto na steni nostalgičnega hotela na Col de Turiniju.

Rekorder Ogier, Toyota s štirimi dirkalniki v prvi šesterici − svarilo tekmecem?

V ozadju takih športnih dogodkov se že desetletja odvija avtomobilski posel. Reli je bil dolgo poligon za tehnološke inovacije in graditev ugleda znamk. Če je bil nekoč monaški reli v znamenju Lancie in Audija pa nato Subaruja, Mitsubishija in Peugeota, so letos žarometi pripadli Ogierju in ekipi Toyote.

Osemkratni svetovni prvak je izjemno zanesljivo potrdil prevlado na tem reliju in zmagal že devetič. Vodil je od štarta do cilja in si ključno prednost privozil že v prvi tretjini relija. Drugouvrščeni Kalle Rovanperä je na odličen način začel braniti naslov svetovnega prvaka, Toyota pa je od treh tovarniških moštev pokazala največ in imela vse štiri voznike v prvi šesterici.

Iz Monte Carla v Švedsko in Mehiko, aprila se karavana vrača na Hrvaško

Hyundaievo moštvo je k sebi pripeljalo nekdanjega šefa Renaultove ekipe v formuli ena, da poskusi poenotiti ekipo z notranje razrahljano hierarhijo, toda bolj ali manj očitna nemoč prvega voznika Thierryja Neuvilla pred nadaljevanjem sezone prav gotovo prinaša nove skrbi. Enako tudi visok zaostanek Otta Tanaka (M-Sport Ford), ki naj bi bil ob Rovanperäju in Neuvillu letos tretji favorit za naslov svetovnega prvaka. Tanak je s ford pumo rally1 resda malo testiral, toda Sebastien Loeb je lani v Monte Carlo prišel s puščavskega Dakarja, se z malo testi usedel v enak dirkalnik in nato s sovoznico, matematično profesorico, celo zmagal.

Toda ker je reli Monte Carlo kljub pomanjkanju snega in s tem tako želene nepredvidljivosti ostal specifična dirka, ki zmago dovoli le tistim najbolj kompletnim in samozavestnim voznikom, bo nadaljevanje sezone prav gotovo še bolj zanimivo. Po relijih na Švedskem (februar) in Mehiki (marec) se bo karavana aprila spet ustavila tudi pri naših južnih sosedih Hrvatih.

Thierry Neuville (Hyundai) je zaostal le dobre pol minute za Ogierjem, toda pravega odgovora zanj in tudi drugouvrščenega Rovanpero ni imel. Foto: Gregor Pavšič

Ott Tanak letos vozi za moštvo M-Sport Ford. Foto: Gregor Pavšič

Navijač, ki očitno dobro pozna nekdanjo skupino B - ta je na monaških ovinkih kraljevala v prvi polovici osemdesetih let. Foto: Gregor Pavšič

