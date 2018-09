Skriti japonski adut s skoraj 600-litrskim prtljažnikom

Glavni adut karavanske toyote corolle bo skoraj 600-litrski prtljažnik. Foto: Toyota

Corolla touring sports oziroma krajše in bolj prepoznavno corolla TS se bo v modelni ponudbi postavila ob bok manjši kombilimuzini. V primerjavi z manjšim bratom, ki so ga predstavili na letošnjem avtosalonu v Ženevi, bo karavan ponujal več vsestranskosti in prostora. Avtomobil so v celoti razvili in oblikovali v Evropi, in sicer v novem oblikovalskem centru Zaventem v Belgiji.

Skoraj 600-litrski prtljažnik za največje družine

Lično oblikovan karavan sloni na 2.700 milimetrov dolgi medosni razdalji, ki naj bi po zagotovilih Toyote prinesla največ prostora za kolena potnikov zadaj in največji, 598-litrski prtljažnik v svojem razredu.

Ob podaljšanem zadku se bo TS od kombilimuzine razlikoval le po malenkosti v notranjosti. Pogonsko paleto bodo tudi tukaj sestavljali samo bencinski agregat in dva hibrida - 1,2-litrski prisilno polnjeni s 86 kilovati in hibridno gnana motorja, kjer bo imel šibkejši 91, močnejši pa 134 kilovatov. Za boljše vozne lastnosti bosta skrbeli zadnje večtočkovno vpetje in prilagodljivo vzmetenje.

