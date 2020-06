Skoraj bi ga kap: pomotoma je naročil 28 tesel

Ballon-Man je na družbenem omrežju Reddit opisal zgodbo svojega očeta, ki se je zaradi izdatnih subvencij nazadnje le odločil kupiti električni avto. V Nemčiji so namreč v času epidemije koronavirusa dvignili subvencije za nakup električnega avtomobila, kar je bil glavni povod za odločitev, da svojo ford kugo zamenja za Teslin model 3.

Večerno nakupovanje se ni končalo najbolje

Ob devetih zvečer se je oče le odločil in sedel za računalnik. Prek spleta je nameraval naročiti povsem nov model 3, skupaj z opcijo Uporabnikov oče je po nesreči naročil kar 28 tesel 3 in moral zanje plačati 2.800 evrov kavcije. Foto: Društvo DEMS avtopilota. Potem ko je obkljukal vse opcije in ga je konfigurator pripeljal do konca, je moral naročilo potrditi s plačilom sto evrov kavcije, ki je pri Tesli ne vrnejo.

Ob pritisku na gumb "potrdi naročilo" se ni zgodilo nič. Oče je poskušal še enkrat in spet se je zgodilo enako - ob pritisku na "potrdi naročilo" se ni zgodilo nič. Po dveh urah nenehnih neuspehov se je odločil, da poskusi še zadnjič. Seveda mu je v zadnjem poskusu uspelo, zato se je prijavil s svojim uporabniškim imenom in preveril svoj nakup.

Šokiran je takrat ugotovil, da je vseh osemindvajset njegovih poskusov zabeleženih kot naročilo. Tesli je posledično plačal 2.800 nepovratnih evrov, na dnu pa ga je čakalo še večje presenečenje. Cena njegovega naročila je bila 1,4 milijona evrov.

Telefonski klic je rešil težave

Takoj je poklical predstavništvo Tesle v Nemčiji, kjer so razumeli, kaj se je zgodilo, in razveljavili vse nakupe. Uporabniku so povrnili 2.800 evrov, nato pa je še enkrat opravil svoje naročilo. Tokrat uspešno in brez zapletov.