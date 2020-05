Uradno: Tesla prihaja v Ljubljano, to sta dva oglasa za delo

Foto: Društvo DEMS "Iščemo novega Tesla svetovalca za novo trgovino, ki jo odpiramo v Ljubljani. Ste kos izzivu?" se glasi oglas na spletni strani Tesle, kjer so navedena vsa odprta delovna mesta.

To je tudi potrditev, da ameriško podjetje električnih avtomobilov vsaj s prvim predstavnim salonom še resneje vstop na slovenski avtomobilski trg. Lani je Tesla prvič omogočila neposredna naročila svojih vozil iz Slovenije.

Iščejo vodjo trgovine in svetovalce

Tesla za svoje predstavništvo išče ljudi za dve delovni mesti in sicer vodjo trgovine (store manager) in svetovalca (Tesla advisor). Prvo delo je namenjeno vodenju trgovine, drugo pa je bolj usmerjeno v stik z obiskovalci, svetovanjem, pojasnjevanjem in podobno. Inovativnost, komunikativnost, radovednost in naklonjenost električnim vozilom so tiste lastnosti, ki jih pri Tesli iščejo od Slovencev. Posebnih pogojev za raven izobrazbe ni navedenih, obvezno je znanje slovenskega in angleškega jezika, vozniški izpit, prilagodljivost in podobno.

Povezava na oba oglasa

Foto: Tesla