Škodin mejnik: izdelali že milijon vozil SUV #foto

Škoda se je noriji SUV pridružila leta 2009 in se takoj priljubila kupcem po svetu. Uspešnemu modelu yeti, ki še do danes ostaja najbolje prodajani SUV znamke in je svojo pot končal lani, sta se pridružila karoq in kodiaq, na Kitajskem pa kamiq. Skupaj je tako na cestah že kar milijon Škodinih športnih terencev.

Tako so si delež razdelili Škodini športni terenci. Foto: Škoda

V pravem času, na pravem mestu, s pravim avtomobilom

Škoda je z modelom yeti še pravočasno skočila na vlak in skoraj vso življenjsko dobo modela dosegala lepe prodajne številke. Do lani so izdelali kar 684.500 avtomobilov. Njegova zamenjava, karoq, stopa po enaki poti. Do zdaj so izdelali že 87.800 avtomobilov, še bolje pa kaže večjemu kodiaqu. V dveh letih so proizvedli 215.700 avtomobilov. Kot zadnji se je noriji pridružil kamiq, škodin SUV za kitajski trg - od aprila so jih izdelali 12 tisoč.

Milijonti SUV je potoval v Španijo

Iz obrata Kvasiny je kot milijonti SUV zapeljal karoq s paketom opreme ambition in obarvan v zeleno barvo. Poganja ga 1,5-litrski TSI, za prenos moči pa skrbi samodejni menjalnik DSG. Jubilejno škodo bo vozila voznica v Španiji.

Škoda bo razširila svojo ponudbo modelov SUV prihodnje leto, novinca pa bodo prvič pokazali prihodnje leto na avtosalonu v Ženevi. Kompaktni športni terenec je že napovedal koncept vision X, arhitekturo pa mu bosta posodila volkswagen t-cross in seat arona.

Milijonti škodin SUV bo vozila voznica v Španiji. Foto: Škoda

Foto: Škoda