Različico RS je imel enyaq v kupejevski izvedbi že do zdaj, enako pa ostaja tudi po prenovi električnega športnega terenca. Škoda je poskrbela za dvsa elektromotorja, ki nudita sistemsko moč 250 kilovatov.

Kaj zmore enyaq RS?

Pospešek do 100 kilometrov na uro je 5,4 sekunde, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro. Avtomobil ima baterijo z neto kapaciteto 79 kilovatnih ur (kWh), ki jo bo mogoče polniti z močjo do 185 kilovatov. Nova funkcija je možnost dvosmernega polnjenja, tako da je lahko tam, kjer omrežje to omogoča, avtomobil tudi baterijski hranilnik za domače hišno omrežje.

V primerjavi s klasičnim avtomobilom ima različica RS bogatejšo serijsko opremo, prav tako pa tudi nižje postavljeno podvozje - spredaj za 15 in zadaj za 10 milimetrov.

Enyaq RS je sicer večji bratski klon elroqa RS, s katerim sta si zelo podobna. Tako kot smo ugotovili že pri klasičnih avtomobilih, ima enyaq prednost predvsem v dobrih sto litrih večjem prtljažniku.

Škodini RS že 25 let

Škoda je športno družino RS začela léta 2000 s prvo generacijo octavie, v električne vode pa je oznaka RS zašla leta 2022 z kupejevskim in nato še klasičnim enyaqom. Ta je imel moč najprej 220, nato pa že 250 kilovatov - s tem je bil najzmogljivejši Škodin model vseh časov. Do letošnjega leta je Škoda uspela prodati 21 tisoč enyaqov v športni različici RS.

