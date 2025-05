Škoda je z elroqom dobila ravno prav velik električni križanec, ki ima veliko prostora za potnike in do 400 kilometrov realnega dosega, do večjega enyaqa pa ga loči predvsem sto litrov manjši prtljažnik.

Foto: Gregor Pavšič Škoda elroq je postala nova električna izbira v vse bolj natrpanem razredu kompaktnih športnih terencev dolžine okrog štiri metre in pol. Elroq je moderno oblikovan Škodin avtomobil, ki je v notranjosti usmerjen v smer minimalizma, prostornosti in praktičnosti.

Elroq je neposredni tekmec in alternativa večjemu enyaqu – ta ima okrog sto litrov večji prtljažnik, kdor pa tega dodatka ne potrebuje, bo zelo dobro (tudi v družinske namene) shajal tudi z elroqom. Tega odlikujeta učinkovito polnjenje in ne ravno rekordno nizka, a še vedno zelo solidna poraba. Realen domet je blizu 400 kilometrov. Še največji izziv za elroqa z največjo baterijo, ki bo tudi najbolj smotrna izbira, je cena – z nekaj dodatne opreme doseže večjo teslo model Y.

Palec gor: oblika in pojavnost na cesti, prostornost in praktičnost, doseg in učinkovito hitro polnjenje, mreža za polnilni kabel

Palec dol: cena z dodatno opremo, ni štirikolesnega pogona

Škoda elroq je dolg 4,48 metra, širok je 1,88 metra in ima 2,76 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika meri od 469 do 1.580 litrov. Enyaq je na primer precej daljši, in sicer za dobrih 16 centimetrov, a ima enako medosje in s tem tudi dokaj primerljiv prostor za potnike. Večji je predvsem prtljažnik, ki ima od 585 do 1.710 litrov prostornine.

To v primerjavi z elroqom pomeni dobrih sto litrov dodatne prostornine, še preden zlagamo naslonjala zadnje klopi. To je realna prostornina za prtljago, kadar se družina odpravi na daljšo pot ali dopust.

Tudi po predvidevanjih trgovcev bo po elroqu več povpraševanja kot po večjem enyaqu. Na enega enyaqa bodo predvidoma prodali dva elroqa. Razlika med njima je pri največji bateriji le štiri tisočake, zato ni presenetljiva ugotovitev, da je elroq s svojim celovitim paketom postal prvi tekmec enyaqa. Večja razlika je pri najmanjši bateriji, kjer pa je prodaja majhna. Za razliko od enyaqa pa elroq nima možnosti štirikolesnega pogona.

V notranjosti je elroq moderno zasnovan avtomobil, ki mu težko očitamo večje pomanjkljivosti. Zasnova je usmerjena v minimalizem, ki pa vendarle ni pretiran. Za volanom se sedi zelo dobro in taka je tudi preglednost na najpomembnejše podatke o vožnji, ki so vidni na digitalnih merilnikih. Kljub minimalizmu so pri Škodi ohranili klasično zasnovo vozila, kjer vozniku za osnovne podatke, kot je hitrost, ni treba gledati vstran.

Foto: Gregor Pavšič Na sredinski konzoli je bolj malo fizičnih gumbov, vsaj takih, ki bi jih pritiskali pogosteje. Temperaturo se nastavlja prek zaslona – to sicer ni idealno, a digitalni stikali za "+" in "–" sta vendarle dobro odzivni. Namesto drsnika za nastavljanje glasnosti zvočnikov bi si želeli vsaj manjši klasični vrtljivi gumb, je pa seveda res, da voznik glasnost lahko preprosto nastavi z vrtljivim stikalom na volanskem obroču.

Pod sredinsko konzolo sta še odlagališči s funkcijo brezžičnega polnjenja telefonov. Obrnjeni sta navzdol, tako da zaslon telefona potnikom ne bo viden. V tem je mogoče videti tako dobre kot slabe strani. Če bo voznik z vmesnikom komuniciral prek storitve Car Play ali Android Auto, mu na zaslon telefona tudi v primeru navigacije ne bo treba umikati pogleda.

Prostora je zadaj dovolj tudi za odrasle

Na zadnji klopi je prostora zanesljivo dovolj tudi za odrasle potnike, kaj šele otroke. Med dodatno opremo so nosilci za tablice, ki nadomeščajo integrirane zaslone – je pa zato pogled nanje boljši. S tem elroq postaja zanesljiv družinski potovalni avtomobil, saj je tudi prtljažnik navsezadnje zgledno velik. Kot že rečeno, tam so v primerjavi z enyaqom razlike največje.

Pri obeh je obremenitev strehe omejena na 75 kilogramov, enaka je pri obeh avtomobilih tudi zadnja vertikalna obremenitev za prevoz koles.

Peljemo se seveda vsaj na zahod ali proti severu brez omejitev, saj je hitro polnilno omrežje že dovolj razvejano. Enako velja za ceste proti Dalmaciji.

Povprečna poraba na testu je bila pri kombinirani vožnji okrog 17 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov, pri pretežno avtocestni vožnji pa dobrih 19 kWh na sto kilometrov. To v praksi pomeni doseg od 350 do 400 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič Pomisleke glede dosega na daljših poteh odpravlja učinkovito hitro polnjenje. Tudi elroq je namreč dobil možnost ročnega zagona toplotne predpriprave baterije. Moč polnjenja je tako lahko pričakovano visoka (konična moč znaša do 175 kW). Od 20 do 80 odstotkov smo baterijo polnili 25 minut, kar je za avtomobil s 400-voltne električne platforme prav gotovo dober podatek. Ta bo pomiril vsakega, ki se bo z elroqom podal na daljši potep.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % moč polnjenja 173 kW 167 kW 157 kW 134 kW 92 kW 84 kW 64 kW

Edini domači avtomobil?

Elroq se je torej v praksi izkazal z visoko mero uporabnosti za povprečno slovensko družino. Pri tem je treba v zakup vzeti le potrebo po domačem dostopu do električne vtičnice oziroma stenske polnilnice. Kdor živi v bloku in nima možnosti domačega polnjenja, bo imel več težav s polnjenjem, predvsem pa bo javna elektrika tudi občutno dražja.

Tudi v primerjavi s konkurenco je elroq po vseh nadgradnjah Volkswagnove platforme MEB zelo konkurenčen. Odpravil je praktično vse pomembnejše tehnične omejitve oziroma rezerve. Poraba bi bila lahko sicer malenkost nižja, a pretirana vendarle ni. Izbira največje baterije bo prava za tiste, ki bodo imeli elroqa za edini domači avtomobil. Za vlogo drugega domačega avtomobila je že skoraj prevelik, saj so za take namene na trgu tudi manjši in cenejši avtomobili. Škoda navsezadnje kmalu dobi novega epiqa.

Cena z dodatno opremo doseže ceno večje tesle

Še največji pomislek pri testnem elroqu je bila njegova cena. Ta je z nekaj dodatne opreme znašala 52 tisoč evrov. Oprema ni bila pretirano razkošna ali razsipna, toda ta cena elroqa postavlja na raven precej večje, še prostornejše in zmogljivejše tesle model Y v različici long range. Brez dodatne opreme bi testni elroq stal 41 tisoč evrov. Elroq s ceno pod mejo 44 tisočakov, ki bi bil zato upravičen do subvencije 6.400 evrov (sicer le še 4.500 evrov), bi bil prava smotrna pot.

Če pustimo ob strani elroqa z najmanjšo baterijo, kjer je doseg res že majhen in je tak avtomobil namenjen predvsem vlogi drugega domačega avtomobila, je vmesna različica še avtomobil s kapaciteto baterije 59 kWh. Tako je do večje razlika v kapaciteti kar 18 kWh, v ceni pa le pet tisočakov. Okrog sto kilometrov razlike v dosegu je podatek, ki teh pet tisočakov zagotovo odtehta. Elroq z največjo baterijo je torej prava izbira za vsakogar, ki bo s takim avtomobilom izpolnil vse svoje potrebe po mobilnosti.

Tega je vsekakor sposoben.

