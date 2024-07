Škoda octavia je bila lani najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji in to kljub temu, da ni športni terenec. Čehi so jo zdaj še nekoliko popravili. Bo ostala kralj avtomobilskega trga, koliko Slovenca danes stane avtomobil kot je octavia?

Športni terenci prevladujejo na avtomobilskem trgu, a vsaj v Evropi se je v zadnjem letu rahlo povečala tudi prodaja kombilimuzin. Škoda z octavio več kot prepričljivo nadaljuje tradicijo avtomobila, ki želi za zmerno ceno ponuditi avtomobilsko klasiko z veliko prostora.

S prenovo je octavia dobila manj kot centimeter dolžine, ob nadgradnji posameznih elementov pa je ohranila dobre vozne lastnosti, zanesljive bencinsko-dizelske motorje in velik prtljažnik (prostornina od 600 do 1.700 litrov pri karavanu).

Octavia večino kupcev prepriča s karavansko izvedbo. Foto: Gregor Pavšič

Paradni konj znamke Škoda

Škoda je lani prodala več kot 205 tisoč modelov octavia, velika večina med njimi je bila karavanov. Octavia predstavlja skoraj četrtino (24 %) vseh prodanih avtomobilov znamke Škoda. Octavia tako postaja avtomobil, pri katerem v Mladi Boleslavi za zdaj ne želijo eksperimentirati.

Uspešnost modela je tako lahko logična. Lani so v Sloveniji prodali 1.694 vozil octavia (od tega 1.374 karavanov in le 320 kombilimuzin). Letos so jih v prvih petih mesecih prodali 832, tržni delež octavie pa se je še povečal. Približno polovico vseh prodanih so prispevali fizični kupci. Od leta 2017 so fizičnim kupcem na letni ravni prodali okrog 450 vozil octavia.

Dva najbolje prodajana modela z dizelskim motorjem

Še nekaj zanimivih podatkih o lanski prodaji karavanskih izvedb octavie v Sloveniji - najbolj priljubljeni motorji sta bila dvolitrska dizelska motorja TDI (110 in 85 kW). Dizelski motorji so predstavljali 61 odstotkov prodaje, samodejni menjalniki pa dokaj skromnih 59 odstotkov. Velik del vozil ima torej še klasične ročne menjalnike. Pri limuzinah pa so nasprotno veliko bolj priljubljeni bencinski motorji (62 %).

Foto: Gregor Pavšič

Prešerna prostornost na zadnji klopi, enako v prtljažniku. Foto: Gregor Pavšič

Prenova ni pretirana, novosti pa se bodo vendarle poznale

Octavia je s prenovo dobila nekaj oblikovnih popravkov, bistvo pa je vendarle v nadgradnji tako posameznih elementov (žarometi, zadnje luči …) kot tudi varnostno-asistenčnih sistemov. S tem gre octavia v korak s časom, kjer mora tudi zato, ker to ni športni terenec, ponujati zelo dobro razmerje med vsebino, kakovostjo in končno ceno.

Predvsem pri karavanu, ki torej predstavlja glavnino prodaje, je pomembna prostornina prtljažnika. Nadvse prešerna ostaja prostornost na zadnji klopi, naslonjala imajo tudi odprtino za daljše predmete. Vozniški prostor ni dobil tistih nadgradenj kot novi generaciji superba in kodiaqa, zato pa ima zdaj vozilo možnost 13-palčnega zaslona na sredinski konzoli.

Kaj pa motorji?

Octavia bo na voljo z obema različicama dizelskega motorja (85 in 110 kW). Šibkejši je na voljo s šeststopenjskim ročnim, močnejši pa s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG.

Pri bencinskih motorjih sta na voljo 1,5-litrska motorja (85 in 110 kW), ob tem pa še dvolitrski motor (150 kW). Ta bo povezan izključno s samodejnim menjalnikom, pri obeh manjših pa je na voljo tudi ročni menjalnik. Ta dva motorja imata možnost tudi blago hibridnega pogona. Močnejši bencinski motor pa ni elektrificiran in bo poganjal najbolj dinamično različico RS. Posebnost najzmogljivejšega motorja je tudi štirikolesni pogon.

Cene za octavio se v Sloveniji začnejo pri dobrih 27 tisoč evrih. Pri bencinskem motorju je doplačilo za blagi hibrid (z vključenim samodejnim menjalnikom) okrog 2.500 evrov, kar nato ceno že potisne vsaj na mejo 30 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič