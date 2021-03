Šest novih tovarn: Škoda odkrito vabi VW na Češko

Škoda na Češkem že izdeluje baterije za svoje priključne hibride, Thomas Schäfer, izvršni predsednik Škode, pa želi izboljšati logistično povezavo ter zmanjšati stroške prihoda električnih modelov. S tovarno baterij na Češkem bi tako Škoda lažje pričela prehod na modelno paleto, sestavljeno večinoma iz električnih vozil.

Nemčija in Švedska sta potrjeni, boj za štiri mesta odprt

''Ključni trg v Evropi bo trg električnih avtov in mi želimo vzeti velik kos iz te torte ter s tem zavarovati naše službe pri Škodi in na Češkem,'' je povedal Schäfer. Med ključnimi elementi nadaljnjega razvoja je izpostavil zeleno električno energijo in nujno vzpostavitev boljše infrastrukture, če želijo biti uspešni in uresničiti zastavljene cilje.

Pri skupini Volkswagen so prejšnji teden potrdili, da bodo v Evropi zgradili šest tovarn, kjer bodo proizvajali baterije. Prva naj bi stala v mestu Salzgitter v Nemčiji in druga v švedskem mestu Skellefteå. Kot tretjo lokacijo se omenja Španijo, četrto bodo gradili v vzhodni Evropi. ''Škoda bi bila z veseljem del tega. Potrebujemo vsaj eno gigatovarno tukaj na Češkem. To je pravo mesto iz več razlogov. Še najbolj smo primerni logistično, ker smo v osrčju Evrope, blizu številnih avtomobilskih držav okoli nas, zato verjamem, da je to odlična lokacija. Na Češkem je tudi litij. Pri Škodi imamo pomembno vlogo pri gospodarstvu države in če se podjetje spremeni, se mora tudi infrastruktura za uspešno prihodnost. Ne moremo za vedno uvažati kritičnih komponent. Izdelati jih moramo tudi sami. Pogovori tečejo v tej smeri, toda trenutno je za vse še prezgodaj,'' je zaključil Schäfer.