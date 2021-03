VW bo gradil šest novih tovarn, priložnost za Slovenijo?

Skupina Volkswagen je še nadgradila svoje cilje glede električne prihodnosti. Z radikalnimi potezami želijo postati vodilni akter na tem področju in v lov za Teslo se bodo podali s šestimi novimi tovarnami baterij, ki jih bodo v Evropi postavili v tem desetletju. Hkrati bo kar 80 odstotkov vseh njihovih avtov imelo enake baterijske sklope, zato obljubljajo drastično znižanje cen baterijskih sklopov v električnih avtomobilih - tudi do 50 odstotkov.

Nove ambiciozne načrte so pri skupini Volkswagen predstavili na posebnem dogodku Power Day. Razkril jih je kar vodja skupine Volkswagen Herbert Diess in že takoj na začetku poudaril pomembnost električne mobilnosti: "E-mobilnost je zmagala na dirki. Edina rešitev je, da hitro zmanjšamo emisije. Je glavni steber prihodnje strategije skupine Volkswagen in naš cilj je, da si zavarujemo prvi štartni položaj v svetovni dobavi baterijskih paketov."

Nov koncept pri baterijskih paketih bo implementiran že leta 2023

Načrt z enotnimi baterijskimi sklopi bodo začeli izvajati že leta 2023 in ga do konca desetletja razširili na 80 odstotkov svojih Z razvojem novih tehnologij in enotnim baterijskim paketom za večino avtomobilov znotraj skupine bodo pri Volkswagnu znižali stroške pod 100 evrov za kilovatno uro. Foto: Gregor Pavšič modelov. Enotne baterijske sklope bodo prvič uporabili s prihodom nove arhitekture Artemis, ki jo razvijajo pri Audiju. "Želimo zmanjšati ceno in kompleksnost baterij ter obenem izboljšati doseg in zmogljivosti. To bo končno poskrbelo, da bo e-mobilnost cenovno dostopnejša in dominantna pogonska tehnologija," je na spletnem dogodku povedal Thomas Schmall, vodja oddelka za tehnološki razvoj pri skupini Volkswagen.

Poudaril je, da z optimizacijo tipa celic, unikatnimi proizvodnimi procesi in recikliranjem baterij lahko znižajo stroške baterije pri vstopnih modelih za 50 odstotkov in pri prodajno množičnih modelih za 30 odstotkov. "Ceno baterijskih sistemov bomo znižali občutno pod 100 evrov za kilovatno uro," je še napovedal Schmall.

Šest gigatovarn v tem desetletju

K nižanju cen njihovih modelov bo pripomogla tudi nadgradnja baterijskih paketov. Pospešeno razvijajo baterije z elektrolitom v trdnem stanju (solid state), saj je s tem omogočeno hitrejše polnjenje in imajo manjšo maso. Večino baterij bodo naredili kar sami, zato bodo do konca desetletja zgradili kar šest gigatovarn v Evropi. Vsaka bo imela proizvodno kapaciteto 40 gigavatnih ur, skupno bodo na leto tako proizvedle do 240 gigavatnih ur.

Prvi tovarni bosta zgrajeni v švedskem mestu Skellefteå in drugi v nemškem mestu Salzgitter. Na Švedskem bodo izdelovali "premijske" baterijske sklope, v Nemčiji pa od leta 2025 enotne baterijske sklope za vse modele znotraj skupine. Ena tovarna bo stala v južni Evropi, najverjetneje Španiji, druge pa v Vzhodni Evropi. Pri Volkswagnu odločitev o tem, kje bodo stale preostale štiri tovarne, še niso sprejeli.