SEAT Porsche Verovškova: želimo postati največji trgovec z vozili SEAT

Kaj je novega v razstavnem salonu SEAT Porsche Verovškova?

Podjetje Porsche Inter Auto s poslovalnico Porsche Verovškova v Ljubljani je eden izmed glavnih avtocentrov v Ljubljani in med drugim zastopa tri najbolj priljubljene znamke: Audi, Škoda in SEAT. Znamka SEAT je ena izmed najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk v Sloveniji. V zadnjem času je predstavila veliko novih modelov in doživela prenovo skorajda vseh modelov v ponudbi, naslednje leto pa pričakujemo naslednika enega najbolj prodajanih modelov, popolnoma novi SEAT Leon.

Ravno prejšnji mesec so končali celovito prenovo salona. Zaradi svežega in vabljivega videza se boste v novem salonu počutili kot doma, saj se zavedamo, da je obisk salona prvi dejanski stik z znamko. Notranjost salona je zdaj veliko bolj odprta, sodobno zasnovana in zaradi svežega in privlačnega videza je predvsem bolj domačna.

Vizija znamke SEAT pri Porsche Verovškova je jasna: želimo postati največji trgovec z vozili SEAT v Sloveniji in strankam ponuditi najboljšo prodajno izkušnjo. Za natančnejše odgovore smo prosili vodjo prodaje znamke SEAT pri Porsche Verovškova, gospoda Damjana Žumra, ki nam je v intervjuju zaupal, katere novosti nas v prihodnje čakajo v salonu SEAT Porsche Verovškova.

V avtomobilizmu zelo radi zastavljamo vprašanja glede prihodnosti. Glede na to, da znamka SEAT trenutno v svoji ponudbi še nima električnega modela, kaj lahko pri znamki pričakujemo v tej smeri?

Letos so ponudbo vozil znamke zastopala predvsem najrazličnejša športna terenska vozila (SUV):

V svetu avtomobilizma pa je svojo vlogo odigrala tudi elektrifikacija – največkrat v popolnoma električnih pogonskih sklopih. SEAT je pred kratkim predstavil svojo električno strategijo – do začetka leta 2021 bo ponudba znamke vključevala šest električnih in priključnih hibridnih modelov.

Tako se tudi pri znamki SEAT veselimo številnih novosti na področju elektrike: 2020 bo na voljo novi SEAT Mii electric, največja novost pa bo vsekakor SEAT el-Born – avtomobil, zasnovan prav za namene električne mobilnosti. Tehniko si bo delil z modelom VW ID.3, vendar se bo od njega ločil predvsem po atraktivnejši zunanjosti. Prihaja tudi nova različica modela SEAT Tarraco FR e z zmogljivim priključnim hibridnim sklopom in popolnoma novi SEAT Leon, ki bo prav tako ponujal dovršen hibridni pogonski sklop. Novi SEAT Leon bo predvidoma na voljo poleti 2020. Hibridni pogonski sklop naj bi uporabljala tudi prihajajoča športna izvedba modela CUPRA Leon in CUPRA Formentor, ki sledi konec leta 2020.

Električni avtomobili vseh znamk bodo močno spremenili trg novih in rabljenih vozil. Kaj se bo v tej smeri spremenilo za kupce vozil znamke SEAT?

Električni avtomobili vsekakor prinašajo veliko sprememb, izboljšav, ovira je morda le omejena razdalja, ki jo lahko električna vozila prevozijo z enim samim polnjenjem. Novi model SEAT el-Born bo z velikim dosegom poskrbel za brezskrbno vožnjo tudi na daljših poteh. Nova vozila znamke SEAT bodo kljub električnim pogonskim sklopom ohranjala značilen tradicionalen športni videz v kombinaciji z veliko učinkovitostjo in skrbjo za okolje. SEAT je napovedal tudi krepitev svojih prizadevanj za urbano mobilnost in s predstavitvijo konceptnega eScooterja tako v prihodnosti vstopa tudi na trg motornih koles.

Katere so za vas največje prednosti električnih vozil? S čim bodo kupce prepričevala električna vozila znamke SEAT?

Največja prednost električnih vozil kot takih je zagotovo prav ekološka ozaveščenost (takšna vozila ne obremenjujejo okolja tako močno kot bencinski in dizelski motorji). Sledijo napredni asistenčni sistemi, ki so navadno vključeni v serijsko opremo. Med vožnjo so električni avtomobili zelo tihi in nudijo veliko udobja, zahtevajo manj servisov in vzdrževanja, zadnje čase tudi možnost hitrega polnjenja doma. Nenazadnje pa je cena novega vozila v veliko primerih precej nižja, saj so na voljo različne subvencije. Električna vozila znamke SEAT bodo najbolj poznana po kombinaciji izjemne vozne dinamike, športnega videza v skladu z izjemno učinkovitostjo električnega pogonskega sklopa z največjo mogočo mero ohranjanja varovanja okolja.

Ali lahko prosim opišete značilnega kupca vozil znamke SEAT? Kakšne stranke se največkrat odločijo za vozila te znamke?

Znamka SEAT se lahko pohvali z najmlajšim segmentom kupcev znotraj skupine Volkswagen. Prav tako je tudi ena od znamk z najmlajšimi vozniki v Evropi. Za vozila znamke SEAT se največkrat odločajo tisti, ki iščejo čustvene, športne in drzne avtomobile. To so pa obenem tudi pridevniki, ki najbolje opišejo avtomobile znamke SEAT na trgu.

V zadnjih letih je bilo mogoče opaziti rast prodaje športnih terenskih vozil. Katere prepričljive SUV-je ima v ponudbi znamka SEAT in katere so največje razlike med njimi?

SEAT s ponudbo športnih terenskih vozil (SUV) pokriva vse najbolj prodajane razrede. Med manjšimi je na voljo atraktivna SEAT Arona, večja SEAT Ateca in največji SEAT Tarraco, ki ima na voljo tudi sedem sedežev. Vse modele lahko preizkusite v poslovalnici SEAT Porsche Verovškova.

Zahvaljujoč navedenim SUV-jem znamka SEAT hitro raste – 2019 je za znamko SEAT novo leto rekordov. Po uspehu leta 2018 je prodaja vozil znamke SEAT spet dosegla največji obseg v svoji zgodovini. Leta 2019 se je proizvodnja vozil družbe povečala za 10,9 odstotka na skupno 574.100 vozil. S tem rezultatom SEAT presega rekord, postavljen leta 2018 (517.600 avtomobilov), in rekordno vrednost že tretje leto zaporedoma dosega z dvomestno rastjo (Vir: 1).

Katere novosti prinaša prenovljeni salon SEAT na Verovškovi?

S položajem znamke SEAT smo vsekakor zadovoljni tudi pri SEAT Porsche Verovškova, z novimi pridobitvami pa se bomo v prihodnje samo še razvijali in hitro napredovali. Pred kratkim smo odprli popolnoma nov salon. Na lokaciji Verovškova 78 smo se ravnokar ponovno "vselili" v čisto prenovljeni salon po najnovejših standardih, ki nam bo dal nov, še večji zagon. Prepričan sem, da bodo stranke tega vesele, kajti zdaj jih čakata še bolj individualna obravnava in skrb za vsakega posameznika – osebno nam je to na prvem mestu. Hočemo, da se stranke pri nas počutijo res najbolje. Mi vsi, stranke in kupci, smo ambasadorji znamke SEAT.

Kako pričakujete, da se bo znamka SEAT razvila v naslednjih petih letih?

Vsak nov model znamke SEAT predstavlja veliko nove tehnologije. Zagotovo bo pri vseh naslednjih modelih največ novosti na področju elektrifikacije in novih možnosti trajnostne mobilnosti. Nekaj obstoječih naprednih sistemov bo v novih vozilih, ki prihajajo v prihodnjih letih, seveda nadgrajenih in izboljšanih.

Ali nam lahko zaupate, kateri avtomobil vozite vi? Zakaj ste se odločili za karavansko izvedbo ST – Sportstourer?

Smo štiričlanska družina in vozimo SEAT Leon – Leon Sportstourer (karavan) FR 1.5 TSI DSG. Zakaj ravno ta model? Sam model mi je že takoj prirasel k srcu in karavan zato, ker potrebujemo več prostora. Izbor opreme je temeljil na kompromisu z boljšo polovico in kot mlada družina smo tipični kupec tega modela. Avtomatski menjalnik DSG pa je bila moja odločitev. Če povzamem model SEAT Leon: drzen, prečudovit, funkcionalen in tudi varčen.

Znamka SEAT je v zadnjih letih veliko pridobila na samem ugledu in prepoznavnosti. Kako vi gledate na to?

Res je, produkti so vrhunski in transparentnost nam je do naših najbolj zvestih strank lahko samoumevna. Smo drzna znamka z močno tehnologijo. Z inovativnimi in učinkovitimi rešitvami zadovoljujemo tudi potrebe kupcev. Hkrati pa bi izpostavil predstavitev treh športnih terenskih vozil, nov oblikovalski jezik ter produktno ofenzivo v zadnjih letih in predvsem premik v samem pozicioniranju znamke. Predvsem pa to, kar še prihaja v sklopu elektrifikacije in novih možnosti trajnostne mobilnosti.

Pred dvema letoma je športni oddelek znamke SEAT, CUPRA, postal samostojna znamka. Kateri modeli znamke CUPRA so trenutno naprodaj?

Trenutno ima znamka CUPRA v ponudbi tri modele, CUPRA Leon (tudi CUPRA Leon ST – karavanska izvedba) in seveda CUPRA Ateca, ki je obenem prvi model te znamke. V prihodnosti pričakujemo veliko novih modelov znamke CUPRA, najprej se veselimo modela CUPRA Formentor. Leta 2021 pa se bo v športno različico prelevil še CUPRA el-Born. Na tem področju vam vsekakor lahko obljubimo veliko zanimivih novosti.

Kateri model znamke SEAT bi priporočili kupcu srednjih let?

Za vsakega kupca se pri vozilih znamke SEAT najde prava izbira, saj je ponudba vozil pestra in v skoraj vsakem segmentu. Vsem modelom znamke SEAT je skupno to, da najprej očarajo z zunanjim športnim videzom, ki se nadaljuje s španskim temperamentom v notranjosti, prepričajo pa tudi vozna dinamika, napredne tehnologije in učinkovitost pogonskega sklopa. Vozila SEAT združujejo vse, kar bi si nekdo lahko želel, pa naj bo to ponudba športnih terenskih vozil (SUV), Arona, Ateca ali Tarraco oziroma SEAT Ibiza, Leon, Alhambra ...

Kateri motorji so pri znamki SEAT najbolj priljubljeni, bencinski TSI ali dizelski TDI? Kaj pa pri izbiri menjalnika, se kupci raje odločajo za ročni ali avtomatski menjalnik?

Naši kupci se večinoma odločajo za bencinske motorje TSI, natančneje motorja 1.0 TSI in 1.5 TSI. Delež dizelskih motorjev v Sloveniji pada in že znaša manj kot 30 odstotkov (SEAT manj kot 25 odstotkov). To pomeni, da se velika večina manjših vozil (predvsem segmenta A0 in A00) proda z bencinskim motorjem 1.0 TSI, medtem ko smo v segmentu B prisotni z več kot polovico dizelskih motorjev, najbolj prodajana sta motorja 1.6 TDI in 2.0 TDI. Kar zadeva menjalnike, še vedno prevladuje ročni menjalnik, čeprav se povpraševanje po avtomatskem menjalniku DSG povečuje, odvisno od modela vozila in seveda razpoložljivih kombinacij znotraj palete motorjev.

Kateri model je trenutno prodajni steber znamke SEAT?

Lahko bi rekli, da je SEAT Leon še vedno prodajni steber znamke, takoj za njim, pričakovano, sledita SEAT Arona in nato SEAT Ibiza. Nekako so to volumenski modeli. Seveda pa ne smemo prezreti še preostalih SUV-modelov, ki igrajo pomembno vlogo pri izpopolnjevanju modelske palete naših vozil. Zelo veliko pričakujemo tudi od novega Leona, ki bo predvidoma na voljo poleti 2020.

Najnovejši model znamke SEAT predstavlja SEAT Tarraco, 7-sedežni SUV, ki preseneča v vsakem pogledu.

Za SEAT je najnovejša tehnologija najpomembnejša, in to SEAT Tarraco je. Je prvi, ki uvaja nov oblikovalski jezik znamke SEAT. Predstavlja popolno kombinacijo elegance in športnosti ter daje potnikom občutek varnosti in zaščite. Tisti, ki so ga preizkusili, so vse to potrdili, zato lahko rečemo, da je avto res vrhunski. Zelo na mestu je komentar stranke: "Poleg prostora in funkcionalnosti, ki ju potrebujemo kot družina, si želimo avto, ki je videti odlično in je edinstven." Poudaril bi še 100-odstotno LED-tehnologijo, privlačni so predvsem zadnji dinamični smerniki, ki se stekajo od znotraj navzven in tako še poudarijo prestižni videz vozila.

