Še zadnji "juriš"? Mala škoda se upira trendom. #foto

Fabia je eden klasičnih avtomobilov Škode, ki je na cestah že vse od leta 1999 in je pri nas v povprečju na leto prepričal okoli tisoč novih kupcev. Z vstopom v četrto generacijo fabia še poudarja svoj družinski značaj, saj je zrasla v vse smeri in občutno pridobila pri prostornosti potniške kabine. Pri pogonskih agregatih ni sledu o elektrifikaciji, z novo podobo in že prej omenjeno prostornostjo, ki sega tudi v razred večjih avtomobilov, pa se želi postaviti po robu športnim terencem, ki so dodobra oklestili njene prodajne številke. Zaradi težav s polprevodniki in posledično omejeno proizvodnjo načrtujejo prodajo 450 avtov v prihodnjem letu, kot je rekel Peter Podlipny, direktor Škode Slovenija, pa bi lahko brez težav s polprevodniki in ob prehodu na "ful gas" prodali tudi do tisoč avtov na leto.

"Zelo zanimivo leto. Leto, ki se je odvijalo zelo dinamično. Začelo se je fantastično z nagrado avto leta za octavio, začelo se je s prodajnimi rekordi. Znamka Škoda je bila prvič po prodaji na drugem mestu, dosegali smo prodajne rekorde in prodaja je lepo tekla. Lansirali smo tudi enyaqa, ki je bil sprejet zelo toplo. Do junija je bilo vse lepo, potem pa nas je presenetila zgodba s polprevodniki. Ta kriza nas bo še spremljala. Današnje številke niso odraz stanja na trgu, saj prodajne številke niso dokaz prodaje na trgu, temveč gre bolj za to, koliko vozil je določena znamka sposobna dobaviti v tem položaju. Leto bomo končali z lepimi rezultati. Podpisanih imamo okoli sedem tisoč pogodb, dobavili bomo 5.850 avtov. Ne gre za najboljše leto, ampak smo zadovoljni. Res pa je, da smo navajeni rekordov, ki jih letos ni," je pred začetkom predstavitve nove fabie trenutni položaj na trgu orisal Peter Podlipny, direktor podjetja Škoda Slovenija.

Še zadnji "juriš" za malo fabio

Kot smo že pisali na prvi vožnji, se fabia dobro upira novim trendom. Gre za klasično obliko, brez terenskih dodatkov ali dvignjenega Ne le sama velikost, uporabnost prtljažniku dvigujejo tudi opcijski dodatki Simply Clever. Foto: Gašper Pirman vzmetenja in po drugi strani tudi za klasično pogonsko rešitev - brez elektrifikacije. Tako je fabia prvič daljša od štirih metrov, natančneje ima 4.108 milimetrov. V primerjavi s prehodnico je 11,1 centimetra daljša. Medosno razdaljo so ji povečali za 9,4 centimetra, prav tako je tudi 4,8 centimetra širša. Zanimiv je podatek, da ima nova fabia daljšo medosno razdaljo kot prva generacija octavie iz leta 1996.

Dimenzijska rast je očitna tudi ob prvem stiku. Fabia deluje večje, lahko rečemo, da deluje celo bolj odraslo in pravzaprav nič več kot tisti tipični mestni avto. A le na račun dodatnih dimenzij se fabia sploh lahko kosa z vse bolj priljubljenimi športnimi terenci. Nekoliko nižje sedenje za volanom nadomešča s prostornostjo na vseh ravneh. Tukaj najbolj izstopa prtljažni prostor. Ta ima 380 litrov in je že na pogled velik. Od predhodnika je večji za 50 litrov, s to prostornino pa dosega modele iz segmenta večjih avtomobilov. Novi golf ima le za liter večji prtljažni prostor, ford focus manjšega za kar 39 litrov in hyundai i30 za 15 litrov večjega. Fabia tako s svojimi štirimi metri presega ali pa se vsaj enakovredno kosa z večjimi modeli oziroma zaradi njene prostornosti lahko rečemo, da so tudi to njeni potencialni tekmeci.

Klasični bencinski motorji s turbino ali brez

Fabia bo sprva na voljo s paketi opreme active, ambition in style, pozneje ji bodo dodali še športno različico opreme monte carlo. Na voljo bo pet bencinskih motorjev, ki bodo imeli razpon moči od 48 do 110 kilovatov. Osnovni motorji so trivaljni atmosferski litrski MPI (48 in 59 kilovatov), ki bodo na voljo nekoliko kasneje. Največ povpraševanja bo po trivaljnih litrskih motorjih TSI (70 in 81 kilovatov), na vrhu pa je še štirivaljni 1,5-litrski motor TSI z močjo 110 kilovatov. Ta bo opremljen izključno s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG, najzmogljivejša različica motorja 1.0 TSI pa tudi s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Pri vseh preostalih motorjih bo na voljo le petstopenjski ročni menjalnik.

Tkanina na armaturni plošči, fizična stikala klimatske naprave in večji zaslon na dotik. Fabia uspešno združuje digitalno pamet z nekaj klasične uporabnosti. Foto: Gašper Pirman

Karavan v stari obliki na voljo še nekaj časa

V tem avtomobilskem razredu so karavanski avtomobili že skoraj izginili, in to predvsem po zaslugi bolj priljubljenih križancev in majhnih športnih terencev. Pri Škodi je karavanska izvedba combi vendarle predstavljala tretjino celotne prodaje fabie, zato se je zdela prihodnost tega karavana vendarle svetla. Po prvih napovedih so bili načrti o prihodu nove generacije fabie, a so se začele pojavljati govorice o ukinitvi tega modela. Pri nas bodo tako prihodnje leto še prodajali prejšnjo generacijo karavanske fabie, na leto bodo lahko dobavili od 50 do 60 avtomobilov, a o prihodnosti modela nihče ne more povedati česa oprijemljivega. "Z različico combi imamo določene načrte in to vprašanje je še deloma odprto," je na vprašanje, ali se fabia combi poslavlja, odgovoril Podlipny.

Osnovna pod 14 tisoč evrov, najbolje prodajana za 16 tisoč evrov

Za konec smo vam dolžni še nekaj cen. Svet fabie je dosegljiv za nekaj stotakov pod 14 tisoč evrov. Večina kupcev se bo odločila za srednji paket ambition in litrska turbomotorja. Tam se cene začnejo pri 15 tisoč evrih in pri izbiri samodejnega menjalnika končajo pri 19 tisoč evrih. 1,5-litrski motor bo na voljo za naročilo nekoliko kasneje.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman