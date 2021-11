Se trese stolček? Volkswagen s komisijo za oceno predsednika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Herbert Diess in Volkswagen

Volkswagen je ustanovil posebno komisijo, ki bo ocenila delo in s tem tudi prihodnost predsednika koncerna Herberta Diessa. V ospredju so predvsem bojazni, da bodo v prihodnje za sestavljanje novih avtomobilov potrebovali manj delovne sile kot danes.

Pred dobrim tednom je spet vzplamtel konflikt med vodstvom Volkswagnovega koncerna in predstavniki zaposlenih. Posledično so Nemci že ustanovili komisijo za oceno dela predsednika Herberta Diessa, je poročal Reuters in se skliceval na tri neimenovane vire blizu uprave največjega evropskega proizvajalca avtomobilov.

V komisiji so Hans Dieter Poetsch, predsednik nadzornega sveta Porscheja, Stephan Weil, premier zvezne dežele Spodnja Saška, predsednica sveta zaposlenih Daniela Cavallo in Joerg Hofmann, vodja največjega nemškega sindikata IG Metall.

Diess je tretji predsednik Volkswagna po aferi Dieselgate, na tej funkciji pa je od leta 2018. Letos poleti so mu mandat podaljšali, pogodbo pa ima do oktobra leta 2025.

Herbert Diess je v zadnjih tednih kot primer učinkovite proizvodnje in vitkega podjetja izpostavljal Elona Muska ter Teslo.

Zaposleni so v skrbeh ob Diessovi oceni, da bo lahko ob Volkswagnovem prehodu na električne avtomobile ogroženih 30 tisoč delovnih mest. Diessa so že večkrat kritizirali zaradi zahtevnega načina vodenja ob želji po strukturni prenovi koncerna.

63-letni Nemec je v zadnjem obdobju za zgled večkrat postavljal Teslo in njihov zelo učinkovit in vitek sistem organizacije podjetja. Prav te primerjave so sprožile strah pri predstavnikih sindikatov, ki se bojijo odpuščanj.

Volkswagen je prejšnji teden objavil rezultate za tretje četrtletje, ki so bili slabši od pričakovanih. Ob novici o komisiji za drobnogled Diessovega dela je delnica Volkswagna padla za 4,7 odstotka.