Se še spomnite prinza? To je njegova moderna podoba. #foto

Audijevi pripravniki so ob 150-letnici tovarne v Neckarsulmu izdelali koncept novodobnega vozila NSU prinz 4 iz sedemdesetih let.

Avtomobil NSU prinz 4 so izdelovali med letoma 1961 in 1973, bil je predhodnik audija 50 in posredno tudi volkswagna pola. Poganjal ga je dvovaljni zračno hlajeni motor v zadku avtomobila. Družbo NSU je leta 1969 kupil Volkswagen in združili so jo z Auto Unionom. Avtomobil so prenehali izdelovati, ker je Audi potreboval povečane proizvodne kapacitete za svoje preostale modele. Tako imenovane prince so licenčno izdelovali tudi v Sarajevu.

Koncept na osnovi prinza iz leta 1971

Več kot 50 let pozneje so se pri Audiju poklonili temu modelu. Ob 150-letnici tovarne v Neckarsulmu so pripravniki izdelali koncept novodobnega princa.

Osnova za koncept pa je bil čisto pravi avtomobil iz leta 1971. Tega so morali najprej obnoviti, se znebiti nekaj rje in nato vanj vgraditi električni pogon. V zadku je tako namesto dvovaljnika s 30 kilovati zdaj 176-kilovatni elektromotor. Ta prihaja iz audija e-trona, baterijski del vozila pa je posodil priključni hibrid audi Q7 TFSI e-quattro. Baterijo so namestili pod sprednji pokrov, kjer je imel originalni prinz posodo za gorivo.

Zadnji zračni stabilizator spominja na nekdanjo športno različico NSU prinz 1000.

Foto: Audi

