Še letos na ceste? Nekaj zamude, Volkswagen je izdelal prve modele. #foto

Volkswagen je svojo novo električno limuzino srednjega razreda, ki bi jo lahko primerjali s tradicionalnim passatom, predstavil že aprila. V tovarni v Emdnu so izdelali že nekaj prvih avtomobilov, začetek prave serijske proizvodnje pa so morali Nemci kljub temu zamakniti. Zapletlo se je konec junija, ko so zaradi manjšega povpraševanja za dva tedna ustavili proizvodnjo v halah 20 in 20b - tam izdelujejo prav ID.7 in ID.4. Prav tako so za del tovarne, ki izdeluje električne avtomobile, podaljšali počitnice in zamaknili tretjo izmeno. Emden je edina tovarna, kjer bodo pri Volkswagnu izdelovali ID.7.

Bateriji dveh velikosti, zmogljivejši elektromotor ...

Proizvodnja se je zdaj vendarle začela in ob tej priložnosti je v Emden pripotoval celoten vrh Volkswagna. Manjkal ni seveda niti Thomas Schäfer, predsednik Volkswagnove znamke.

ID.7 je prvi model z električne modularne platforme MEB, ki je dobil zmogljivejši 200-kilovatni elektromotor. Na voljo bosta bateriji s kapaciteto 77 in pozneje tudi 86 kilovatnih ur (kWh). To večjo baterijo bo mogoče polniti z močjo do 200 kilovatov.

Kljub omenjeni zamudi pri proizvodnji bodo prvi kupci ID.7 ta avtomobil že lahko vozili proti koncu letošnjega leta.

Foto: Volkswagen

Novi volkswagen ID.7

