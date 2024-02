Se kmalu obeta zamenjava? Volkswagen zaupa golfu. #foto

Volkswagen je nedavno prenovil osmo generacijo golfa, ki letos praznuje že 50 let. Golf je steber Volkswagnove avtomobilske ponudbe in tudi prepoznavnosti znamke. Iz Wolfsburga so ob prenovi že prišla zagotovila, da golf ostaja del njihove ponudbe tudi v prihodnje. Toda deveta generacija golfa bo le še električna in ne bo ponujala klasičnih bencinskih ali dizelskih motorjev.

Obstoječa generacija golfa in električni ID.3, oba še pred prenovo. Foto: Gašper Pirman

Izdelali bodo tudi deveto generacijo golfa

“Golf je srce naše znamke. Ne bomo ga ukinili,” je za britanski Top Gear na razkritju prenovljenega golfa povedal Kai Grunitz, ki pri Volkswagnu skrbi za tehnični razvoj. Pri tem pa je jasno dodal, da “za dva ali več modelov, ki nagovarjajo istega kupca, ne bo prostora.”

S tem je posredno namignil, da je negotova prihodnost električnega modela ID.3. Ta je danes znotraj električne družine ID v prodajni senci večjega ID.4 in prav gotovo ne predstavlja stebra, kakršen bi bil lahko avtomobil z imenom golf. Grunitz je prav tako potrdil, da bo električni golf ohranil različico GTI.

Se bo imenoval ID.golf? Nič več MEB, osnova zanj bo naprednejša platforma SSP.

Deveto generacijo golfa ne bodo izdelali na električni platformi MEB, ki je zdaj izhodišče vseh vozil z oznako ID. Golf bo že nastal na novejši električni platformi SSP (scalable system platform), ki bo prinesla enotno električno arhitekturo. Predvidoma jo bodo razkrili leta 2026.

Zaradi novejše platforme je potencial prihodnjega električnega golfa težko ocenjevati skozi prizmo obstoječega ID.3. Ker bo električni golf tehnično naprednejši, je prihodnost ID.3 lahko še toliko bolj negotova. ID.3 je nekoč nasledil električnega e-golfa prejšnje generacije, predvidoma leta 2028 bi lahko novi električni golf spet nasledil tega istega ID.3.

Za zdaj je še odprto vprašanje, kako se bo novi golf imenoval. Lani je Thomas Schaefer, izvršni direktor Volkswagnove znamke, jasno napovedal, da bodo pri električnih vozilih ohranili sistem z oznako ID. Bo torej novi golf postal ID.golf?