Jutranje razkritje: to je novi VW golf, znane vse podrobnosti #video

Volkswagen je v polnosti razkril prenovljenega golfa, ki prinaša nove žaromete in osvetljen logotip, vozniku pa prijaznejšo notranjost in izboljšan priključno-hibridni pogon z možnostjo hitrega polnjenja. V ponudbi bo širok nabor motorjev, na voljo pa bo tudi karavanski golf v izvedbi variant.

Volkswagen je v zadnjih 50 letih izdelal več kot 37 milijonov golfov. Prvega so v Wolfsburgu izdelali marca leta 1974. Zdaj so Nemci uradno in v celoti prenovili že njegovo osmo generacijo. To je nekaj glavnih poudarkov prenovljenega golfa.

Oblika je dobila rahlo evolucijo (nekoliko ostrejši videz, drugačni žarometi …), prvič bo na golfu mogoče dobiti osvetljen sprednji Volkswagnov logotip.

Največja novost je izboljšan priključno hibridni pogon. Ta zdaj po uradnih podatkih omogoča do sto kilometrov električnega dosega, prav tako bo med redkimi, ki bo omogočal hitrejše polnjenje prek enosmernega toka DC.

Omenjeni žarometi bodo imeli v najboljši različici do 500 metrov dolg snop, bodo tudi matrično prilagodljivi preostalemu dogajanju v prometu.

V notranjosti je Volkswagen povečal osrednji zaslon, ki ima zdaj premer do skoraj 33 centimetrov (32,8 cm). Pod njim so popravili drsnike za nastavitev glasnosti in klimatske naprave, ki so zdaj osvetljeni. Na volanskem obroču najbolj izstopajo spet klasični gumbi, ki nadomeščajo tiste, občutljive na dotik.

Kot smo pred dnevi že napovedali, bo imel golf tudi nov operacijski sistem in izboljšan sistem za glasovno upravljanje. Ta bo imel integriran tudi sistem umetne inteligence ChatGPT, kar naj bi omogočilo boljše glasovno povezovanje voznikovih ukazov z delovanjem avtomobila.

Tako kombilimuzinski kot karavanski golf bosta sprva na voljo z dvema priključno hibridnima pogonoma (GTE), dvema blago hibridnima sistemoma (eTSI), štirimi turbobencinskimi (TSI) in dvema turbodizelskima motorjema (TDI). V drugi polovici leta sledijo tudi izboljšane športne različice (GTI, R).

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen