Se ga spomnite? Češki karavan je poln spominov. #foto

Škoda je prvo octavio predstavila že leta 1960. Foto: Škoda Model octavia pri Škodi obstaja že od leta 1959, prvo karavansko octavio pa so predstavili že leta 1960. Takratni karavan je bil dolg le dobre štiri metre, širok je bil 1,6 metra, visok pa 1,43 metra. Iz vidika današnjih avtomobilov je bila prva octavia majhna, prostornost pa je bila že takrat njena odlika – prtljažnik je imel od 690 do 1.050 litrov prostora. Škoda je v tovarni v Kvasinyju med letoma 1961 in 1971 izdelala 54.100 teh vozil.

Volkswagen je ob prevzemu Škode obudil nekdanje ime

Potem ko je Škodo leta 1992 prevzel Volkswagen, so model octavia obudili. Po začetni predserijski proizvodnji 200 vozil v Mladi Boleslavi so octavio prve generacije predstavili 3. marca 1998 na avtomobilski razstavi v Ženevi. Ta octavia je bila dolga že 4,5 metra. Prostornina prtljažnika je znašala od 548 do 1.512 litrov. To je bil prvi Škodin model na Volkswagnovi platformi A4, oblikovalsko pa je projekt vodila ekipa pod vodstvom Dirka van Braeckla.

Znotraj prodaje octavie je bil delež karavana sprva 15-odstoten, do leta 2001 pa je narasel na več kot 40 odstotkov. V 13 letih je Škoda izdelala 470.600 primerkov octavie prve generacije. Skupno je karavanska octavia do danes dočakala štiri generacije in več kot 2,8 milijona kupcev.

Štiri generacije Volkswagnove octavie in češki original iz šestdesetih let. Foto: Škoda

