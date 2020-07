Šala ali posel? Tesline spodnjice z astronomsko ceno.

Kljub težavam s proizvodnjo ob epidemiji koronavirusne bolezni covid-19 je za Teslo izjemno leto. Njihova delnica je letos pridobila 200 odstotkov vrednosti, v drugem četrtletju jim je uspelo avtomobile dostaviti več kot 90 tisoč voznikom, tako da so le malenkostno zaostali za dosežkom lanskega enakega obdobja. Vse bolj bledi so spomini na obdobje, ko je bila Tesla v likvidnostnih težavah, in ti časi dejansko niso bili tako dolgo nazaj.

Odgovor predvsem špekulantom na borzi

Zdaj Tesla kot vročih žemljic ne prodaja le električnih avtomobilov, temveč tudi spodnje hlače. Kar se je začelo kot šala Elona Muska na Twitterju, je očitno postal uspešen posel.

Musk je namreč ob zadnjih vrednostih delnice (TSLA) napovedal ponudbo oblačil ("shorts"), ki se navezuje na borzne špekulante ("short sellers"). Tii poskušajo s prodajo delnic zbiti njihovo vrednost.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Najbolj pomenljiv del cene je …

Spodnje hlače je bilo mogoče kupiti na Teslinih spletnih straneh, kjer prodajajo dodatke in oblačila, kljub visoki ceni pa je po objavi Muska na Twitterju sledil pravi naval in zdaj so že razprodane. Cena je vrtoglava in hkrati simbolična, to je 69.420 dolarjev. Medtem ko se številka 69 nanaša na oznako spolnega položaja, je še bolj pomenljiva številka 420 - za 420 dolarjev na delnico je želel Musk nekoč privatizirati Teslo. Danes je vrednost delnice trikrat višja.

Nii znano, koliko spodnjih hlač za 69 tisočakov jim je pri Tesli uspelo prodati in ali bo prodaja prek spleta sploh še mogoča.