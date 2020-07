Nov odličen rezultat Tesle, delnica v višave

V prejšnjem četrtletju je Tesla dostavila 88 tisoč, v drugem pa že več kot 90 tisoč svojih električnih avtomobilov. Kljub neugodnim razmeram in vmesni zaustavitvi tovarne v Freemontu so v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem dosegli le pet odstotkov slabši prodajni rezultat.

V drugem četrtletju je Tesla izdelala 82.272, dostavila pa 90.650 avtomobilov. Med temi je bilo 80.050 modelov 3, preostalo (10.600) pa sta bila modela S in X.

Že pred dnevi je Tesla postala najbolj vredna avtomobilska družba in na vrhu prehitela tudi Toyoto. Po zadnjih novicah vrednost delnice spet strmo raste. Trenutno je na ravni 1.208 dolarjev, kar je skoraj štirikrat več kot marca letos (361 dolarjev). Pred dnevi je bila vrednost delnice celo malo višja (1.228 dolarjev) in takrat je bila vrednost družbe prvič prek 200 milijard ameriških dolarjev.

Thanks Tesla owners & investors! Love you!! We will work super hard to earn your trust & support. https://t.co/6mgcmlLTsA