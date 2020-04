Medtem ko je Tesla v prvem četrtletju postavila svoj najboljši prodajni izkupiček do zdaj, jih po slovenskih cestah še vedno vozi relativno malo. Predstavljamo pa vam zgodbo dnevnega službenega migranta, ki je za vsakodnevno pot iz Celja v Ljubljano in nazaj svojega dizelskega audija zamenjal za rabljeno teslo model S. Za "gorivo" namesto 400 zdaj nameni le še 100 evrov mesečno.

Tesla je letos zabeležila svojo najboljšo prvo četrtletje do zdaj. Foto: Reuters Tesla je že dosegla pomemben mejnik prvih milijon prodanih električnih avtomobilov, tudi letošnje prvo četrtletje pa so navkljub globalni krizi z novim koronavirusom končali z najboljšim izkupičkom do zdaj. Dostavili so 88.400 električnih avtomobilov (izdelali so jih celo 102.672).

V Sloveniji avtomobilov znamke Tesla ni skrajno veliko, saj gre vendarle za premijske avtomobile s primerno ceno. Bolje opremljeni model 3 se cenovno uvršča okrog 60 tisoč evrov. Lani so v Sloveniji prvič registrirali 41 Teslinih modelov 3, letos do konca marca pa še 11 njihovih avtomobilov (devet modelov 3, dva modela S).

Vsak delovni dan 160 kilometrov med Celjem in Ljubljano

Tesle pa je danes mogoče dobiti tudi na trgu rabljenih avtomobilov. Nekaj let stari modeli S so lahko cenovno primerljivi z novim modelom 3. Tak avtomobil si je lani kupil tudi voznik iz okolice Celja (na njegovo prošnjo ostaja anonimen), ki bi ga lahko uvrstili v tisto skupino idealnih lastnikov električnega avtomobila. Že večkrat smo poudarili, da ti za čisto vsakega niso smotrna izbira, pri določenih tipih uporabnikov pa je lahko taka odločitev zelo racionalna.

Naš sogovornik na primer živi v stanovanjski hiši in baterijo avtomobila lahko polni doma, vsak dan se iz Celja vozi v službo v Ljubljano in nato še nazaj domov. Razmišlja tudi o postavitvi domače električne elektrarne, kar bi stroške polnjenja še dodatno znižalo.

Ta tesla model S je letnik 2015, ima pa dvojni elektromotor s sistemsko močjo 543 kilovatov in skoraj tisoč njutonmetri navora. Do 100 kilometrov na uro pospeši v dobrih treh sekundah. Foto: osebni arhiv

Za štiri leta in pol staro teslo S P85D je odštel 50 tisočakov

Celjan se torej vozi zelo veliko, v povprečju v času normalnih razmer okrog pet tisoč kilometrov mesečno. Teslo S je kupil lani julija v avstrijskem Gradcu. Ta avtomobil je bil izdelan marca leta 2015, torej je bil ob nakupu star štiri leta in pol. Gre za zmogljivo različico P85D, ki ima moč 543 kilovatov in skoraj tisoč njutonmetrov navora.

Cena takega rabljenega avtomobila je bila 50 tisoč evrov, temu je moral dodati še 250 evrov davka na motorna vozila. Avtomobil je ob registraciji oproščen plačila nadomestila za uporabo cest.

Tesle sicer veljajo za dražje avtomobile, tudi cenejši električni avtomobili pa tovrstnemu krogu voznikov danes lahko odlično služijo. Avtomobili s kapaciteto baterije okrog 60 kilovatnih ur imajo doseg vsaj okrog 350 kilometrov, z boljšo opremo pa (brez upoštevanega odbitka subvencije, ki letos znaša šest tisoč evrov) stanejo med 40 in 45 tisoč evrov. Cene manjših avtomobilov oziroma različic z manjšimi kapacitetami baterij (od 40 do 50 kilovatnih ur) se gibljejo od 30 do 35 tisoč evrov. Cene so sicer visoke, a kdor se dnevno s takim avtomobilom veliko vozi in ga lahko polni doma, bo na daljši rok stroške lastništva avtomobila lahko znižal.

Za dizel prej 400, za elektriko zdaj 100 evrov

»Prej sem se na isti relaciji vsakodnevno vozil z audijem A5 2.0 TDI. Mesečno sem za gorivo porabil okrog 400 evrov. Teslo polnim doma na trofaznem priključku z močjo 11 kilovatov. Mesečni račun za elektriko je od nakupa avtomobila za okrog 100 evrov višji,« razlaga Celjan.

Baterija avtomobila ima sicer garancijo osem let in ni omejena s prevoženimi kilometri. V tem obdobju naj kapaciteta baterije ne bi padla pod 70 odstotkov. Naš sogovornik baterijo z osnovno kapaciteto 85 kilovatnih ur (teh danes pri novih teslah ni več v ponudbi) doma navadno sicer polni do 90 odstotkov napolnjenosti, kar zadošča za doseg okrog 320 kilometrov. Njegova poraba v povprečju znaša okrog 22 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov.

Bilanca po slabem letu lastništva. Celjska tesla ima okrog 194 tisoč prevoženih kilometrov. Foto: osebni arhiv

Blizu 200 tisoč prevoženim kilometrov ima še vedno prve zavorne diske in ploščice

Danes ima njegov avtomobil prevoženih dobrih 194 tisoč kilometrov. Medtem ko hvali odlično zmogljivost, kljub skoraj 200 tisoč prevoženim kilometrov še vedno vsaj okrog 80 odstotkov kapacitete baterije in številne programske sladkorčke avtomobila, do servisa s tem avtomobilom še ni zapeljal. Kljub skoraj 200 tisoč prevoženim kilometrov ima njegova tesla še vedno originalne zavorne diske in ploščice, kar je predvsem posledica učinkovite rekuperacije električnih avtomobilov in s tem manj obremenjenih zavor.

Slabša stran so servisi, najbližji še vedno v Gradcu

Servisi Teslinih avtomobilov so lahko slabši del lastništva avtomobila te znamke. Za zdaj je najbližji pooblaščeni servis v Gradcu. Obiski servisov se sicer zgodijo po potrebi in niso vnaprej predpisani. Če primerja lastništvo s klasičnim avtomobilom, izpostavlja nižji doseg in zato potrebo po nekoliko večji organiziranosti, moti ga tudi še vedno dokaj omejena polnilna infrastruktura. Vseeno pa nam je Celjan zatrdil, da se na avtomobil s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje ne bi več vrnil.

Zagotovo bo zanimivo spremljati ohranjanje vrednosti takega avtomobila v prihodnje in tudi morebitne dodatne večje stroške, ki bi se ob takem številu prevoženih kilometrov pojavili v naslednjih letih.