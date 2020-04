To je najdražji rabljeni avto (z oglasom) v Sloveniji #video

Nakup novih ali rabljenih avtomobilov v Sloveniji trenutno ni mogoč, kljub temu pa na trgu novih in rabljenih vozil ne manjka zanimivih primerkov. V Ljubljani smo tako videli lamborghinija aventadorja S LP740-4, ki je bil prvič registriran marca leta 2018, ima 7.723 prevoženih kilometrov in ceno dobrih 462 tisočakov.

Leta 2016 je osvežitev oblikovanja aventadorja S zrisal oblikovalec Mitja Borkert. Foto: Autobroker Ko avtomobil prekipeva od mišic

To je torej pravi superšportnik, ki ga v Sloveniji sicer nikakor ne vidimo prvič. Primerek iz Ljubljane, sodeč po Avto.net, trenutno velja za najdražji prodajani rabljen avtomobil v Sloveniji, je sive barve s prepoznavno italijansko grafiko, notranjostjo v alkantari, ponaša se s štirikolesnim krmiljenjem, aktivnim vzmetenjem, 20- oziroma 21-palčnimi kolesi, številnimi karbonskimi dodatki, vzvratno kamero in podobno. Prodaja ga družba Kreativni Najemi.

Do 100 km/h pospeši v 2,9 sekunde, uradno najvišja hitrost znaša 350 km/h. V različici S ima štiri programe vožnje, to so sport, strada, corsa in ego. Foto: Autobroker

Galerija - lamborghini aventador S

V avtomobilu se skriva 6,5-litrski motor V12. Ta zmore največjo moč 544 kilovatov pri 8.400 vrtljajih na minuto in 690 njutonmetrov navora. Foto: Autobroker

DDV, DMV in "luksuzni" davek

Zanimivo je tudi, če pod drobnogled vzamemo njegovo maloprodajno ceno. Lastniki slabi dve leti starega aventadorja zanj želijo 462 tisočakov, a neposredna cena avtomobila znaša zgolj 263 tisoč evrov. To je 55 odstotkov končne cene. Preostalo pomenijo trije davki. Najprej je to klasični 22-odstotni davek na dodano vrednost (DDV), nato 28-odstotni davek na motorna vozila (DMV) in nato še mnogokrat razvpiti in med avtomobilskimi trgovci nepriljubljen dodatni DMV ("luksuzni" davek). Znesek davščin znaša slabih 200 tisočakov oziroma 44 odstotkov vse vrednosti avtomobila.

Razrez cene avtomobila:

Osnovna cena avtomobila: 263.195 EUR DMV (28 %) 73.694 EUR Dodatek k DMV (16 %) 42.111 EUR DDV (22 %) 83.380 EUR Končna cena: 462.380 EUR

Superšportnik s 741-"konjskim" dvanajstvaljnikom in štirikolesnim pogonom

Avantador je vsaj iz vidika superšportnikov vrh trenutne Lamborghinijeve ponudbe. Italijanska znamka je lani postavila prodajni rekord, ki pa je bil predvsem posledica velikega zanimanja za njihovega športnega terenca urusa. Aventadorja pri Lamborghiniju izdelujejo od leta 2011, različico S pa od leta 2016. Črka S predstavlja štirikolesno krmiljenje, stalni štirikolesni pogon, prilagojeno podvozje …

Poganja ga 6,5-litrski motor V12, ki ima moč 545 kilovatov (741 "konjev"). Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek samodejnega menjalnika.

Namenjen je dvema potnikoma, ki uživata v sicer ustesnjeni notranjosti, ki pa je polna dodatkov iz alkantare in karbona. Foto: Autobroker

Serijsko je opremljen s keramičnimi zavorami, ki imajo premer 400 oziroma 380 milimetrov. Foto: Autobroker