S tem konceptom Renault napoveduje nov SUV #foto

Renault je hotel svoj koncept morphoz, s katerim napoveduje nov električni SUV, predstaviti na avtosalonu v Ženevi, a jim je načrte prekrižala odpoved salona. Tako so koncept razkrili že danes in pokazali, kako so si prihodnost zamislili Francozi.

Bolj kot z osupljivim zunanjim videzom in futuristično notranjostjo je morphoz presenetil s svojo prilagodljivo zasnovo. Pri Renaultu so si namreč mobilnost prihodnosti zamislili nekoliko drugače – morphoz namreč prilagodljivost izraža z možnostjo fizične preobrazbe iz krajše oblike City v daljšo Travel in obratno. Avtomobil se je tako zmožen prilagajati življenjskim okoliščinam in potrebam uporabnikov, na primer vsakdanjim vožnjam in počitniškim potovanjem.

Vgradnja dodatne baterije za daljši doseg

Morphoz je v obliki Travel dolg 4,8 metra in ima sorazmerno večjo medosno razdaljo, ki znaša 2,93 metra. S tem ima možnost za Foto: Renault umestitev dodatnega akumulatorja z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur (skupna torej znaša 90 kilovatnih ur), v načinu City pa ima baterija zmogljivost 40 kilovatnih ur.

Kako se spremeni v način? Morphoz lahko vase sprejme dodaten akumulator. Avtomobil namreč na posebni postaji preobrazijo v obliko Travel, ob tem pa pod loputo v dvojnem ravnem podu vstavijo dodatno baterijo. Z dodatno baterijo se doseg z 500 poveča na 700 kilometrov električnega dosega.

Po potovanju se avtomobil vrne na postajo, kjer vrne dodatni akumulator in spet privzame obliko City s standardnim akumulatorjem s 40 kilovatnimi urami. Na postaji dodatne akumulatorje napolnijo za ponovno uporabo. Medtem dodatno služijo kot vir energije za samopostrežne polnilnice za električna dvokolesa, za razsvetljavo ulic ali sosednjih stavb, ter kot hranilnik električne energije za obnovljive vire.

Morphoz je v vseh pogledih predvsem prilagodljivi koncept, ki poleg prilagodljivega baterijskega sklopa prinaša tudi modularno potniško kabino. Foto: Renault