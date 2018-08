Rušil hišo in naletel na avtomobilski zaklad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški gradbinec je med rušenjem stare stavbe in čiščenjem posestva odkopal pravi avtomobilski zaklad. Pod rušo se je namreč skrivalo več avtomobilov iz obdobja pred drugo svetovno vojno.

Lasnik nekega posestva v zvezni državi Severna Karolina v ZDA je najel gradbinca Davida Mounta, da poruši ostanke stare hiše in z gradbenimi stroji počisti posestvo. Mount se je dela lotil s hčerko, ta je med rušenjem stavbe prva opazila nenavaden prizor.

Med rušenjem odkrila deset avtomobilov in poltovornjakov

V ostankih kleti je namreč videla motorno masko in žaromete zelo starega avtomobila. Izkazalo se je, da se v ruševinah skriva plymouth roadster iz leta 1933. Ta je bil v presenetljivo dobrem stanju in zelo dobro so se videla tudi njegova znana "samomorilska" vrata.

Ko sta Mountova še najprej raziskovala po posestvu, sta skupno odkopala kar deset avtomobilov in poltovornjakov. Med njimi je tudi še neznan avtomobil na Fordovi šasiji z motorjem V8, prav tako chevrolet master delux iz leta 1939. Gradbinec se je za pomoč pri identifikaciji avtomobilov iz tridesetih let prejšnjega stoletja obrnil tudi na družbena omrežja.

Lastnik posestva ni želel starih avtomobilov, temveč le očiščeno zemljo za novogradnjo. Mount je zato del avtomobilov odpeljal v svojo garažo in vsaj za zdaj o prodaji ne razmišlja.

Foto: David Mount

Foto: David Mount

Foto: David Mount

Foto: David Mount

Foto: David Mount