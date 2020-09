Romunska prodajna uspešnica v Sloveniji januarja #foto

Čeprav bodo vse podrobnosti znane konec septembra, so pri Dacii predčasno pokazali novo generacijo sandera. Cenovno ugodna kombilimuzina se je preselila na novo arhitekturo, ki si jo zdaj deli s cliom, in kot pravijo Romuni, bo novi sandero večji kot prej, bolj varen in z novim videzom predvsem bolj moderen. V Slovenijo bo novi sandero zapeljal januarja prihodnje leto.

Zaradi izrednega uspeha različice stepway, ki prinaša terenske karoserijske dodatke, bo Dacia že ob lansiranju ponudila tudi to različico. Za zdaj so glede številnih podrobnosti še zelo skopi, a so potrdili, da bo nova generacija sandera na račun nove arhitekture od predhodnika večja, širša, z nižjo strešno linijo, šlo bo za povsem nov avtomobil.

V senci stepwaya tudi karavanski logan

Družina sandera poleg običajne kombilmuzine in terenske različice stepway vključuje tudi kar nekoliko spregledano karavansko Med glavnimi novostmi bodo drugačni sprednji in zadnji žarometi, prav vse različice bodo tudi daljše in s prostornejšo potniško kabino. Foto: Dacia različico logan. Tudi ta bo daljša od predhodnika, kar bo prineslo še več prostora v prtljažnem prostoru. Romuni so še potrdili, da bodo nekoliko zmanjšali površino stekel in s tem poskrbeli za nekoliko bolj moderen zunanji videz.

Tri fotografije razkrivajo nove sprednje in zadnje žaromete, drugačne so tudi vratne kljuke in maska hladilnika. Viden je tudi senzor, nameščen pod masko hladilnika, zato bi lahko bil poleg samodejnega zaviranja na seznamu opcijske opreme tudi aktivni tempomat. Smerniki ostajajo na blatnikih, očitno pa ostajajo del avta tudi zadnje bobnaste zavore.

Žal pri Dacii niso pokazali potniške kabine, lahko le predvidevamo, da bodo ohranili zasnovo clia s prostostoječim zaslonom na dotik. Več podrobnosti bo znanih 29. septembra, ko bodo razkrili celotno družino sandero.

Četrti član družine sandero je limuzina, a so prodajne številke pri nas zelo nizke. Največ povpraševanja bo po različici stepway in karavanskem loganu. Foto: Dacia