Renault bo prihodnje leto v Evropi začel s prodajo četre generacije twinga, ki se vrača s povsem novo oblikovalsko zasnovo - ta močno spominja na uspešno prvo generacijo - in električnim pogonom. Twinga bodo izdelovali v novomeškem Revozu.

Volan bodo z leve prestavili tudi na desno stran. Foto: Renault

Tam bodo prav gotovo veseli, da je Renault sprejel odločitev in bo twinga predelal tudi z možnostjo volana na desni strani. To so pri Renaultu potrdili za britanske medije. V Veliki Britaniji prve generacije twinga niso dobili, dodatno prilagajanje s položajem volana pa je povezano predvsem s stroški.

To področje je še posebej občutljivo pri električnem malčku, kjer Renault cilja na ceno pod mejo 20 tisoč evrov. Odločitev o prodaji v Veliki Britaniji so pri Renaultu sprejeli na podlagi dobre prodaje novega renault 5 in zanimanja za novega renault 4.

Vsak peti novi avtomobil za Britance letos električni

Britanska prodaja twinga je za Revoz prav gotovo dobra novica. Velika Britanija ni le drugi največji avtomobilski trg v Evropi, temveč tudi trg z nadpovprečnim deležem novih avtomobilov z električnimi motorji. V letošnjem prvem četrtletju je delež teh znašal 20 odstotkov (v EU 15 odstotkov). Letos so v prvih treh mesecih registrirali 120 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.