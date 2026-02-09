Kitajci bodo na cesto poslali prve avtomobile, kjer bo med zavornim pedalom in mehanskimi zavorami potovali le še elektronski signali.

Kitajski Chery Auto je napovedal prvo serijsko uporabo povsem elektronsko-mehanskega zavornega sistema (EMB) v osebnem vozilu, ki ga bodo premierno vgradili v novi model exeed EX7 v prvem četrtletju letos. Gre za pomemben tehnološki preboj, saj EMB popolnoma odpravlja klasične hidravlične zavorne komponente in zaviranje izvaja izključno prek električnih signalov.

Foto: ZF

Ta sistem na novo opredeljuje delovanje zavor, saj v celoti odpravlja klasične hidravlične cevi, črpalke in zavorno tekočino. Namesto prenosa zavorne sile prek hidravličnega tlaka se zavorni ukazi prenašajo izključno prek električnih signalov, ki neposredno aktivirajo elektromehanske aktuatorje na posameznih kolesih.

Takšna arhitektura omogoča izjemno hiter odziv sistema v milisekundah, bistveno natančnejše doziranje zavorne sile ter popolnoma neodvisno krmiljenje vsakega kolesa. Posledično se skrajšajo zavorne poti, izboljša se stabilnost vozila pri zaviranju in poveča takojšnja aktivna varnost, zlasti v nepredvidljivih ali kritičnih voznih situacijah.

Poleg avtomobila exeed EX7 bo imel podoben sistem tudi avtomobil družbe Li Auto in sicer L9 livis.

Foto: ZF

Poznamo več različnih stopenj EMB

Pri razvojnem dobavitelju ZF so še nekoliko podrobneje predstavili tri tipe elektronskomehanskega zaviranja. Glede na zahteve proizvajalcev in končnih uporabnikov lahko ZF zavorne rešitve zasnuje kot povsem električne, povsem hidravlične ali kot kombinirane sisteme, kar zagotavlja izjemno fleksibilnost pri prilagajanju različnim vrstam vozil, masam in namenom uporabe.

Suhi Brake-by-Wire (Dry Brake-by-Wire): pri suhem sistemu brake-by-wire uporaba zavorne tekočine ni več potrebna. Zavorna sila na zavorni kolut se ne ustvarja s hidravličnim tlakom, temveč z elektromotorji, nameščenimi neposredno na kolesih – tako imenovanimi elektromehanskimi zavorami (EMB). Električni pogon omogoča bistveno hitrejši odziv, natančnejše krmiljenje zavorne sile in boljšo integracijo z rekuperacijo energije v električnih vozilih. Hkrati se zmanjšajo stroški vzdrževanja, saj odpadejo hidravlične komponente in zavorna tekočina. Suhi brake-by-wire sistemi izkazujejo pomembne prednosti tudi pri zelo dinamičnih manevrih, kot sta sočasno zaviranje in krmiljenje, kjer je ključna hitra in individualna regulacija posameznih koles.

pri suhem sistemu brake-by-wire uporaba zavorne tekočine ni več potrebna. Zavorna sila na zavorni kolut se ne ustvarja s hidravličnim tlakom, temveč z elektromotorji, nameščenimi neposredno na kolesih – tako imenovanimi elektromehanskimi zavorami (EMB). Električni pogon omogoča bistveno hitrejši odziv, natančnejše krmiljenje zavorne sile in boljšo integracijo z rekuperacijo energije v električnih vozilih. Hkrati se zmanjšajo stroški vzdrževanja, saj odpadejo hidravlične komponente in zavorna tekočina. Suhi brake-by-wire sistemi izkazujejo pomembne prednosti tudi pri zelo dinamičnih manevrih, kot sta sočasno zaviranje in krmiljenje, kjer je ključna hitra in individualna regulacija posameznih koles. Hibridni Brake-by-Wire (Hybrid Brake-by-Wire): v hibridni zasnovi je elektromehanska zavora (EMB) nameščena na zadnji osi, medtem ko sprednja os uporablja klasične hidravlične zavore s konvencionalnimi zavornimi čeljustmi. Takšna konfiguracija je posebej primerna za težja vozila, vključno z lahkimi poltovornjaki in gospodarskimi vozili, ki so razširjeni predvsem na severnoameriškem trgu. EMB v tem primeru opravlja funkcijo delovne in parkirne zavore. S kombinacijo popolnoma integriranega elektro-hidravličnega sistema za krmiljenje zavor in elektromehanske zavore odpade potreba po vakuumskem ojačevalniku zavor, kar poenostavi arhitekturo vozila in izboljša zanesljivost sistema.

v hibridni zasnovi je elektromehanska zavora (EMB) nameščena na zadnji osi, medtem ko sprednja os uporablja klasične hidravlične zavore s konvencionalnimi zavornimi čeljustmi. Takšna konfiguracija je posebej primerna za težja vozila, vključno z lahkimi poltovornjaki in gospodarskimi vozili, ki so razširjeni predvsem na severnoameriškem trgu. EMB v tem primeru opravlja funkcijo delovne in parkirne zavore. S kombinacijo popolnoma integriranega elektro-hidravličnega sistema za krmiljenje zavor in elektromehanske zavore odpade potreba po vakuumskem ojačevalniku zavor, kar poenostavi arhitekturo vozila in izboljša zanesljivost sistema. Mokri Brake-by-Wire (Wet Brake-by-Wire): pri mokrem brake-by-wire sistemu osnovna hidravlična arhitektura zaviranja ostaja nespremenjena, vendar je zavorni pedal elektronsko ločen od hidravličnega sistema. Ključno vlogo ima integrirani zavorni krmilnik (Integrated Brake Control – IBC), ki deluje kot elektronski zavorni pedal brez neposrednega hidravličnega prenosa sile. IBC je vakuumsko neodvisen, popolnoma integriran elektro-hidravlični sistem za zaviranje, namenjen vsem aplikacijam brake-by-wire. Združuje funkcije zavornega ojačevalnika in sistema stabilnosti vozila ter lahko deluje tudi kot centralna elektronska krmilna enota za vse ključne programe aktivne varnosti in dinamike vozila.

Tehnologija “brake-by-wire” je v avtomobilskem razvoju dodatek sistema “steer-by-wire”, kjer pa so inženirji odpravili mehansko povezavo med volanskim obročem in kolesi. Kot prva sta to v serijsko proizvodnjo pripeljali vozili tesla cybertruck in lexus RZ.

Volan v lexusu RZ pomeni tehnologijo "steer-by-wire". Foto: Gregor Pavšič