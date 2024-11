Chery Auto in španski EV Motors sta začela proizvodnjo skupnih vozil v Španiji in s tem obudila nekdanjo špansko avtomobilsko znamko Ebro. Proizvodnja vozil kitajske znamke Omoda se začne prihodnje leto.

Tovarna španskega EV Motors-Ebro se nahaja v industrijski coni v Barceloni in sicer gre za objekt, kjer je leta 2011 proizvodnjo svojih avtomobilov končal Nissan. EV Motors in Chery Auto bosta tam izdelovala tri modele - to bosta bencinsko in električno gnani različici športnega terenca omoda 5 ter priključno hibridnega S700 pod znamko Ebro. To je sicer “preoblečeni” chery tiggo 7.

Do leta 2027 želijo obseg proizvodnje dvigniti na 50 tisoč vozil letno, do leta 2029 pa že na 150 tisoč vozil. Za dosego tehg ciljev nameravajo zaposliti do 1.250 ljudi.

Za zdaj v Španiji še nimajo prave proizvodnje vozil, saj bodo sprva le sestavljali vnaprej pripravljene dele iz Kitajske. To se bo v prihodnje spremenilo.

Chery Auto dve tretjini svojih avtomobilov izvozi iz Kitajske

Avtomobilska znamka Ebro je prenehala obstajati leta 1987, letos pa praznuje svojo 70. letnico ustanovitve. Izdelovali so manjša in srednje velika tovorna vozila, prav tako pa tudi delovne stroje s štirikolesnim pogonom.

Na drugi strani je Chery Auto eden največjih kitajskih avtomobilskih uvoznikov. Lani so izvozili 937 tisoč avtomobilov, letos pa bodo prvič presegli mejo milijon izvoženih avtomobilov. Letos so v prvih devetih mesecih izdelali 1,12 milijona novih avtomobilov in kar 73 odstotkov teh izvozili izven Kitajske. Naprej s sestavljanjem, nato pa pravo proizvodnjo, se bodo v Evropi izognili visokim uvoznim carinam.