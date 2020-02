Resnica o rudi iz Afrike, ki razdvaja avtomobilski svet

Kobalt je najpogosteje povezan z neetičnim pridobivanjem in izkoriščanjem otroške delovne sile v Afriki, vseeno pa ga za varnost električnih avtomobilov, prenosnih računalnikov in mobilnih telefonov potrebujemo le dobrih 40 odstotkov. Medtem ko cene baterij še naprej strmo upadajo, povpraševanje po kobaltu strmo raste. Največji porabniki iz leta v leto bolj nadzirajo svoje dobavitelje baterij.

Medtem ko prenosnik v povprečju potrebuje 30 gramov kobalta, jih povprečna baterija električnega avtomobila potrebuje devet kilogramov. Foto: Gregor Pavšič Kobalt je v modernem svetu postal ena od najbolj iskanih surovin. Potrebujemo ga pri izdelavi magnetov, katalizatorjev v naftni industriji, za sušilna sredstva za barve in črnila, pa v proizvodnji gum, pretvornikov, vrtalnih strojev, barv in podobno. Kobalt pa se najpogosteje pojavlja v povezavi z električnimi avtomobili, kjer je nepogrešljiv element litij-ionske baterije. V njej služi za stabilizacijo kemične reakcije.

Vseeno le 41 odstotkov letnih količin kobalta namenijo proizvodnji baterij, kakršne uporabljajo tudi pametni telefoni in prenosni računalnik. Toda medtem ko prenosnik v povprečju potrebuje 30 gramov kobalta, jih povprečna baterija električnega avtomobila potrebuje devet kilogramov. Prenosnikov in telefonov je na svetu kajpak mnogo več kot električnih vozil.

Skoraj 60 odstotkov kobalta iz afriške države z vprašljivimi etičnimi delovnimi praksami

Le dva odstotka kobalta je v naravi v primarnem stanju, preostalega kot stranski produkt pridobivajo predvsem v rudnikih bakra in niklja. Kar 55 odstotkov kobalta izvira iz rudnikov bakra v Demokratični republiki Kongo. Tamkajšnje izkoriščanje otroške delovne sile v rudnikih je postalo mednarodno odmevno predvsem v povezavi s povečanim globalnim povpraševanjem po kobaltu.

Številni največji proizvajalci izdelkov, povezanih z baterijami (med njimi tudi Apple, Volkswagen, Ford, LG Chem …), so se povezali v skupino, ki bo bedela nad pregledovanjem etične proizvodnje kobalta (in pozneje tudi drugih surovin) in se bo odrekla nakupu surovin iz virov z neetičnim načinom pridobivanja.

Kar 55 odstotkov kobalta izvira iz rudnikov bakra v Demokratični republiki Kongo. Foto: Reuters

Letno bomo kmalu potrebovali okrog 150 tisoč ton kobalta

In svetovne rezerve? Kar polovico vseh ima spet Afrika. Danes potrebujemo okrog 100 tisoč ton kobalta na leto, leta 2024 se bo potreba povečala na okrog 152 tisoč ton na leto. Zaloge so očitno še vedno dovolj velike; rudniki v Avstraliji lahko proizvedejo dovolj kobalta (in niklja) za vsaj od tri do šest milijonov električnih vozil.

Cene baterij strmo upadajo: pred 10 leti za kWh baterije še tisočaka, kmalu le še sto dolarjev

Ne glede na vse pa cene baterij upadajo. Leta 2010 je ena kilovatna ura baterije stala 1.100 dolarjev, lani v povprečju le še 156 dolarjev, kažejo podatki Bloomberga. Do leta 2023 naj bi se cena spustila na kritično mejo 100 dolarjev za kilovatno uro, kar je tudi ena od prelomnih točk za cenovno konkurenčnost električnih vozil v primerjavi s klasičnimi.

Tudi na borzi vrednost kobalta močno niha. Marca 2018 je dosegla svojo rekordno visoko vrednost (95 tisoč dolarjev za tono), lani pa je vrednost upadla za 75 odstotkov na najnižjo raven v zadnjih treh letih (25 tisoč dolarjev za tono). Ker analitiki napovedujejo rast povpraševanja po tej rudi in na drugi strani oteženo pravočasno dobavo želenih količin, bo vrednost kobalta letos predvidoma spet zrasla.