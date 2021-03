Resna ideja ali le provokacija Volkswagna? #foto

Volkswagen je več let razvijal električno platformo MEB in na njej najprej izdelal model ID.3. To je sicer moderen in všečen avtomobil, ki pa od kupca zahteva kar nekaj nepotrebnih kompromisov. Tako vozilo nima (niti majhnega) sprednjega prtljažnika, nima strešnih nosilcev, niti vlečne kljuke in vsaj v prvih mesecih se je močno zatikalo tudi pri delovanju operacijskega sistema oziroma programja. Kljub temu pa je ID.3 zabeležil dobre prodajne rezultate.

Kabrioletske izvedbe za Volkswagen sicer niso novost, saj so jo namenili tudi svojemu zelo uspešnemu modelu T-rocu. Foto: Gregor Pavšič

Pri Volkswagnu so zdaj objavili še skico koncepta ID.3 v izvedbi kabriolet. Ali je ideja res namenjena testiranju trga ali pa predvsem promocij lastnih socialnih omrežij? Po zgledu Elona Muska se je nedavno na Twitter osebno podal predsednik Volkswagna Herbert Diess. Tam je do zdaj prepričal 24.700 sledilcev. Ko je objavil spodnjo skico, je zanjo do danes zjutraj prejel 542 komentarjev, 238 “retvitov” in 2,4 tisoč všečkov.

quiet, smooth, open: We‘re thinking about an e-convertible, maybe an #VWID3 convertible. What do you think? pic.twitter.com/cfLHu3OGa9 — Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 1, 2021

Foto: Volkswagen