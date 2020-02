Cev za gašenje skozi avto? V Sloveniji si česa takega ne bi drznili.

Pisali smo že o gasilcih v ZDA, ki so na nenavaden način rešili zagato, ko je eden izmed avtomobilov blokiral dostop do hidranta. Razbili so mu okna in cev napeljali kar skozi avtomobil. Bi se lahko kaj takega zgodilo tudi v Sloveniji?

Camden firefighters extinguished a fire at a occupied dwelling on the 400 block of Chambers St. CFD crews had to navigate thru vehicles blocking hydrants during the incident. No occupants or FFs were injured. @PFANJ_IAFF pic.twitter.com/yn0xg9fq8c — Camden Fire Officers (@CfdLocal2578) January 25, 2020

Gasilci iz mesta Camden v zvezni državi New Jersey so med intervencijo naleteli na avtomobil, parkiran pred hidrantom. Ker je ta blokiral dostop do hidranta, so izbrali nekoliko nenavadno rešitev. Razbili so sprednji stranski stekli avtomobila in cev napeljali kar skozi avtomobil.

Prislužili so si zgražanje, a zakon je na njihovi strani

Svoje početje so objavili na Twitterju, a so si prislužili tudi precej negativnih komentarjev. Čeprav si obsojanje zasluži voznik avtomobila, ki je blokiral dostop do hidranta, bi morda cev lahko napeljali tudi pod avtomobilom ali okrog njega.

Pravna ureditev govori v prid gasilcem. Če voznik na intervenciji otežuje delo reševalnim ekipam, je odgovoren za morebitne posledice. Tako se tudi voznik v ZDA zaradi razbitih stekel ne bo mogel pritožiti nikomur.

V Sloveniji bi si kdorkoli težko drznil storiti kaj takega, nam je povedal eden izmed gasilcev. Avtomobil bi lahko v primeru oviranja hidranta tudi fizično odmaknili in tako dobili možnost priključitve cevi. V Sloveniji načeloma velja, da je v primeru prometne nesreče ali poškodbe drugega vozila lahko odgovoren tudi voznik intervencijskega vozila in da se v takih primerih intervencija pogosto prekine ter na pomoč pokliče drugo vozilo. To sicer ni pravilo, vse je odvisno od nastalega položaja oziroma njegove resnosti.



Intervencijsko vozilo tudi na nujni vožnji nima posebnih pooblastil, saj z vklopljeno sireno in modro lučjo zgolj "prosi" za prednost.