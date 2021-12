Reševanje Lancie? Napisali so desetletni načrt.

Lancia že nekaj let svoj edini avtomobil ypsilon prodaja zgolj v Italiji. Znamko zdaj vodi Luca Napolitano, ki je predsedniku Stellantisa Carlosu Tavaresu predstavil desetletni načrt obuditve znamke. Znotraj Stellantisa je Lancii pripadla premijska vloga, zato jih bolj kot prodajne številke zanima dobičkonosnost znamke.

"Zgled je Mercedes-Benz, čeprav to seveda ne pomeni, da se želimo meriti z njimi. To bi bilo nerealno," je Napolitano povedal za Autonews Europe.

Novo generacijo ypsilona bo Lancia predstavila leta 2024. Foto: Lancia

Lancia se bo iz Italije na druge trge podala do leta 2024. Poleg novega ypsilona, ki bo na voljo kot električni in hibridni avtomobil, bosta do leta 2028 sledila tudi električni križanec in električna kombilimuzina. Italijani se bodo usmerili na države, kjer je trenutno delež prodaje električnih vozil dovolj visok. To bosta predvidoma najprej Nemčija in Francija, nato pa tudi Skandinavija, Španija, Belgija, Avstrija in podobne države z visokim deležem sprejemanja elektromobilnosti.

Lancia namerava imeti v približno 60 mestih okrog sto prodajnih mest, ki si jih bodo predvidoma delili z drugimi znamkami Stellantisa. Napoletano želi okrepiti digitalno prodajo novodobnih avtomobilov znamke Lancia, ki bi jih bilo mogoče kupiti s tremi kliki.