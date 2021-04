Renaulti bodo kmalu dobili samodejno omejitev hitrosti

Predsednik Renaulta Luca di Meo je delničarjem družbe razkril načrte o uvedbi samodejnega elektronskega nadzora nad največjo hitrostjo naslednjih avtomobilov znamk Renault in Dacia, je poročal nemški Der Spiegel. Po uvedbi take omejitve ti avtomobili ne bi mogli peljati hitreje od 180 kilometrov na uro. Kdaj bi to novost v avtomobile v resnici vgradili, za zdaj še ni znano. Sistem se bo imenoval "Safety Coach" in bo upošteval lokalne zakonske predpise, prav tako tudi vremenske pogoje.

Tako velike hitrosti so dovoljene le v Nemčiji

Na večini avtocest v Evropi je najvišja hitrost omejena na 130 kilometrov na uro. Izjema je pravzaprav le Nemčija, kjer je v avtocestni mreži še vedno veliko odsekov brez omejitve hitrosti. Der Spiegel navaja vpliv omejene hitrosti na 62-kilometrskem odseku avtoceste A24 v Nemčiji. Tam so leta 2002 uvedli omejitev hitrosti in število nesreč se je prepolovilo. Med letoma 1996 in 2002 se je tam poškodovalo 1.850 ljudi, po uvedbi omejitve pa v enakem obdobju le še 799.

Volvo je prav tako na 180 kilometrov na uro najvišjo hitrost svojih vozil omejil že lani.