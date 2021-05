Renault razkriva: novi SUV z oznako megane

Električni pogoni za Renault sicer niso nič novega, je pa bila pred meseci pomembna novost namenska platforma za električna vozila CMF-EV. Z nje je že zapeljal Nissanov električni športni terenec ariya (nedavno smo ga prvič videli v Sloveniji), prihodnje leto sledi tudi podoben Renaultov avtomobil.

Francozi so ga kot koncept že pokazali. Nosil bo ime megane in oznako e-tech. Čeprav bo to megane, pa nima prav veliko skupnega z zdajšnjim in za Renault enim najbolj prepoznavnih modelov. Tega bodo s klasičnimi motorji še vedno izdelovali. Električni megane e-tech pa bo športni terenec in tekmec vozilom, kot sta Volkswagnov ID.4 in že prej omenjena ariya.

Razkrite fotografije notranjosti prikazujejo tudi pokončno postavljen zaslon na sredinski konzoli.

Foto: Renault

Foto: Renault