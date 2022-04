Renault nove dobe: znane so cene, prvi prihajajo septembra

Renault predvsem z zoejem spada med najuspešnejše proizvajalce električnih avtomobilov, zdaj pa z novim kompaktnim križancem vstopa v prodajno še pomembnejši razred. Megane e-tech electric je njihov prvi avtomobil z namenske električne platforme CMF-EV, kar prinaša očitne prednosti pri prostornosti potniške kabine in izkoristku pogonskega sklopa. Kar nekaj kilometrov smo z njim prevozili v Španiji (povezava spodaj), zato bomo ob njegovem skorajšnjem prihodu na slovenski trg poudarili stvari, pomembne za slovenske kupce.

Na voljo dve baterijski različici

Kot so pojasnili pri uvozniku, bosta v Sloveniji kupcem na voljo obe različici: z manjšo baterijo s 40 kilovatnimi urami in večjo s 60 Baterija, nameščena na dnu avtomobila, je debela le 11 centimetrov. Šibkejša ima osem baterijskih modulov, zmogljivejša pa dodatne štiri. Ves pogon je nameščen spredaj, zato ni možnosti štirikolesnega pogona. Foto: Gašper Pirman kilovatnimi urami. Zdaj se kombiniranje pravzaprav šele začenja. Ob izbiri manjše baterije ima kupec na voljo šibkejši elektromotor s 96 kilovati. Pri osnovni različici s ceno od 35 tisoč evrov je mogoče le izmenično polnjenje z močjo sedem kilovatov. Če kupec želi še hitro polnjenje z močjo do 85 kilovatov, mora izbrati drugi paket, pri katerem se cene začnejo pri 40 tisoč evrih, a se mu po drugi strani zviša tudi hitrost polnjenja AC na 22 kilovatov.

Ob izbiri večje baterije z zmogljivostjo 60 kilovatnih ur kupec dobi zmogljivejši motor s 130 kilovati in hitrejše polnjenje DC z močjo do 130 kilovatov. Polnjenje prek izmeničnega toka je v osnovi omejeno na sedem kilovatov, a tudi tukaj z doplačilom 1.500 evrov kupec lahko izbere možnost hitrejšega polnjenja AC z 22 kilovati. Ta pogonsko in polnilno najzmogljivejša možnost je na voljo še s tretjim paketom opreme iconic, s ceno od 47 tisoč evrov je to najdražji megane e-tech electric pri nas.

Pri uvozniku so dodatno ponudili še eno možnost, ki je, vsaj po našem mnenju, daleč najbolj zanimiva. Ob ceni 42 tisoč evrov (srednji paket techno) kupec namreč dobi večjo baterijo, polnjenje AC 22 in DC 130 ter manjši motor s 96 kilovati, torej vse prednosti električnega pogona z manjšo močjo. V tem primeru bo tudi doseg najdaljši, in sicer po WLTP do 470 kilometrov. Tudi toplotna črpalka ni serijska pri vseh različicah, pri osnovni z manjšo baterijo ter tisti z večjo baterijo in šibkejšim polnjenjem jo bo treba doplačati.

Gre za prvi Renaultov model z novim logotipom znamke. Foto: Gašper Pirman

Renault brez oznake "Made in Slovenia" ne zmore

Ne le zaradi clia in Revoza, Renault je s Slovenijo povezan tudi z novim meganom e-tech electric. Komplet sprednjih žarometov (dnevne LED-luči in glavni LED-žaromet) namreč izdeluje Hella Saturnus v Ljubljani. A ne gre le za proizvodnjo, v Ljubljani je potekal ves razvoj, ki je trajal več kot dve leti in pol. Kot so pojasnili pri Helli, so se med razvojem morali spopasti s številnimi ovirami. Nastal je izjemno tanek žaromet, ki sledi oblikovnim potezam avtomobila s številnimi novimi tehničnimi rešitvami.

Na njegovo dolgo ime se še nismo navadili

Megane electric je prav gotovo zelo stilsko in moderno oblikovan. Ima tudi skrite kljuke vrat in spredaj minimalističen Renaultov logotip, ki poudarjajo zunanji minimalizem. Je kombinacija športnega terenca, križanca in tudi kombilimuzine. Prav gotovo je tudi tu nekaj posebnega. Vpadljiv električni avtomobil nove dobe zato tudi kot prvi renault nosi nov logotip znamke.

V Sloveniji bo kupec zraven avtomobila dobil še namensko polnilno kartico mobile charge pass, ki ponuja možnost polnjenja avtomobila na večini javnih polnilnic v Sloveniji in Evropi. Ob nakupu mu bodo na kartico naložili 250 evrov dobroimetja, ki jih lahko voznik porabi za polnjenje. Z junijem bo na voljo tudi polnjenje na polnilnicah Ionity, za zdaj je mogoče polnjenje prek ponudnika Gremo na elektriko, žal pa še ni podpore za polnjenje na Petrolovih polnilnicah. Je pa uporaba kartice brezplačna, lastnik mora imeti z njo le povezano svojo bančno kartico, za uporabo pa ne plačuje mesečne naročnine.

Megana e-tech electric poganja takšen elektromotor, ki je v primerjavi s tistim iz zoeja pravi malček. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman