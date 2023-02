Rekordno leto za Ferrari: takih številk še ni bilo

Ferrari je predlani prodal 11.155, lani pa že 13.221 avtomobilov. Največ so jih prodali v regiji Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA) in sicer 5.958. Celotno prodajo so uspeli povečati za 19 odstotkov in spomini na čase nekdanjega predsednika Sergia Marchionneja, ki se je zavzemal za strogo omejeno Ferrarijevo proizvodnjo in s tem večjo ekskluzivnost, so danes le še bled spomin.

Na novega purosangueja bodo čakali tudi po dve leti

Ferrari je imel lani dobrih pet milijard evrov prometa, od tega 4,3 milijard s prodajo avtomobilov. Prihodki so se povečali za 19 odstotkov. Neto dobiček je bil lani 939 milijonov, predlani še 833 milijonov evrov.

Obeti za letošnje leto so še boljši. V Maranellu pričakujejo prihodke okrog 5,7 milijarde evrov. Letos bodo začeli tudi s prvimi dobavami novega modela purosangue, to je štirivratni model z zasnovo križanca. Za ta avtomobil je zanimanje tolikšno, da znaša zanj dobavni rok trenutno dve leti.